Epstein dosyasında insan taciri Türk avukat!

Epstein soruşturması kapsamında yayımlanan belgelerde yer alan iMessage kayıtlarında adı geçen Türk avukat Arda Beşkardeş’in, ABD’de göçmenlik ve vize işlemleri alanında faaliyet yürüttüğü, aynı zamanda ABD hükümeti tarafından finanse edilen VOA’da (Amerika’nın Sesi) “uzman” sıfatıyla programlara katıldığı öğrenildi.

Dünya kamuoyunu sarsan Jeffrey Epstein soruşturması, her geçen gün Batı’nın "insan hakları" ve "hukuk" makyajının altındaki lağımı daha net bir şekilde faş ediyor. ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi tarafından yayınlanan HOUSE_OVERSIGHT_031173 numaralı resmi belge, sapkınlık ağının Türkiye bağlantılarına ve bu ağın nasıl profesyonel bir "insan pazarı" mantığıyla işletildiğine dair tüyler ürpertici gerçekleri gün yüzüne çıkardı.

"Yeni müşteri mi?"

Belgede yer alan iMessage kayıtları, "Arda" isimli bir şahıs ile bizzat Jeffrey Epstein (jeeitunes) arasındaki diyaloğu belgeliyor. 19 Şubat 2019 tarihli yazışmada Arda, Cebelitarık’tan Epstein’e "Bir şeye ihtiyacın var mı?" diye sorarken, Epstein’in cevabı bu ağın niteliğini özetliyor: "Komik. Yeni müşteri mi?"

Bu diyalog, sıradan bir arkadaşlık değil, bir arz-talep ilişkisinin itirafıdır. Cevap ise çok daha sarsıcı: Arda, potansiyel kurbanları kastederek, "Onun üzerinde çalışıyorum. Trump’tan beri potansiyel göçmenlerin kalitesi ciddi şekilde düştü" diyor. İnsanı bir "emtia" (mal) olarak gören, onu "kalite" testine tabi tutan bu zihniyet, Batı modernizminin ulaştığı ahlaki iflasın vesikasıdır.

Vize avukatı ve VOA konuğu

Peki, Epstein’e "göçmen kalitesinden" şikayet eden bu "Arda" kimdir? Yapılan araştırmalar, bu ismin ABD’de göçmenlik ve vize işlemleri üzerine uzmanlaşmış Avukat Arda Beşkardeş olduğunu ortaya koyuyor. Beşkardeş, sadece bir avukat değil, aynı zamanda ABD hükümeti tarafından fonlanan resmi yayın organı VOA (Amerika'nın Sesi) kanalına defalarca "uzman" sıfatıyla konuk edilerek parlatılmış bir isim.

Bu detay, küresel sapkınlık şebekesinin nasıl bir mekanizmayla çalıştığını ifşa etmektedir:

Hukuki zırh: Avukatlık makamı, vize ve göçmenlik işlemleri bahanesiyle savunmasız insanların (özellikle gençlerin ve kadınların) bilgilerine ve hayatlarına erişim sağlamak için bir paravan olarak kullanılıyor.

Medya desteği: VOA gibi resmi ajanslar üzerinden bu isimlere "güvenilir uzman" imajı çizilerek, kurbanların bu kişilere kendi ayaklarıyla gitmesi sağlanıyor.

Lojistik tedarik: Göçmenlik süreçlerini yöneten bu yapı, Epstein gibi sapkın figürlerin "yeni müşteri" taleplerini, elindeki insan havuzundan "kalite kontrolü" yaparak karşılıyor.

İnsanı "mal" gören Batı’nın yerli işbirlikçileri

Bu belgeler, Epstein dosyasının sadece bir "pedofili" vakası değil, aynı zamanda uluslararası bir istihbarat, şantaj ve insan ticareti operasyonu olduğunu teyit etmektedir. Türkiye’den bir avukatın, göçmenlik süreçlerini bir "tedarik zinciri" gibi Epstein’e raporlaması, ülkemizden ABD’ye giden veya gitmeye çalışan kaç kişinin bu kirli ağın radarına girdiğini sorusunu akıllara getirmektedir.

Hukukçu kimliğini bir "pazarlamacı" gibi kullanan, göçmenleri "kalitesine göre tasnif eden" bu yapı, Müslüman Anadolu’nun evlatlarına ve insan haysiyetine açılmış bir savaştır. Batı’nın resmi kurumlarında (VOA) ağırlanan bu figürlerin, Türkiye’deki bağlantıları, iş ortağı olduğu lobiler ve bu zamana kadar aracılık ettiği "vize" trafikleri acilen mercek altına alınmalıdır.

Arda Beşkardeş ve benzeri isimlerin, Türkiye'deki üst düzey bürokrasi veya iş dünyasıyla olan bağları irdelenmelidir. Yazışmalarda geçen "göçmen" ifadesi, bu ağın Türkiye üzerinden bir koridor oluşturup oluşturmadığı sorusunu akıllara getiriyor.