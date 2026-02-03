  • İSTANBUL
Dünya

Siyonist kuklası rahat durmuyor! Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Yahudi basınındaki habere göre; Amerika’da yaşayan siyonist kuklası Rıza Pehlevi, Washignton ve Tel Aviv’in de direkt girişimleriyle geçtiğimiz ay fitneyle kan gölüne çevirdiği İran’da yeni bir protesto eylemi için rejim karşıtı Acemleri sokağa çağırdı.

İsrail Jeruselam Post gazetesinin manşetten verdiği habere göre, İran’ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi’nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, 14 Şubat’ı yeni ‘eylem günü’ olarak ilan etti. 1979’daki devrimden sonra Amerika’da yaşayan ve ABD ve İsrail’in piyonu haline gelen muhalif lider, X adlı sosyal medya platformunda yayınladığı bir açıklamada, yurt dışındaki İranlıları ve dünya genelindeki destekçilerini büyük şehirlerde toplanmaya çağırdı.

DÜNYAYA EYLEM ÇAĞRISI

Hamaney rejiminin en büyük düşmanı Rıza Pehlevi, İran’ın “Aslan ve Güneş Devrimi” olarak adlandırdığı hareketi desteklemek amacıyla 14 Şubat’ta dünya çapında kitlesel gösteriler yapılması çağrısında bulunarak bu tarihi “Küresel Eylem Günü” ilan etti.

Sürgündeki muhalefet lideri, X’ten yayınladığı bir açıklamada, yurtdışındaki İranlıları ve dünya genelindeki destekçilerini, uluslararası toplumu İslam Cumhuriyeti’ne karşı somut adımlar atmaya zorlamak için Münih, Los Angeles ve Toronto da dahil olmak üzere büyük şehirlerde toplanmaya çağırdı.

1979 İslam Devrimi’nde tahttan indirilen Şah Muhammed Rıza Pehlevi’nin oğlu Pehlevi, Amerika ve İsrail desteğiyle rejim değişikliğini savunan en enemli figür oarak gösterilirken, mesajında şu taleplerde bulundu:

“Altı talebimiz açık ve nettir:

1. Rejimin baskı mekanizmasını ortadan kaldırın ve İran halkını koruyun.

2. Rejimin mali can damarlarını tamamen kesin.

3. İran halkı için ücretsiz internet ve iletişim imkanını sağlayın.

4. Rejimin “diplomatlarını” sınır dışı edin ve suçlularını yargılayın.

5. Tüm siyasi tutukluların derhal serbest bırakılması

6. İran’ı demokrasiye doğru yönlendirecek meşru bir geçiş hükümetini tanımaya hazırlanın.”

TAHRAN’I ACIMASIZLIKLA SUÇLADI

Pehlevi açıklamasında ayrıca Tahran’ı muhalefeti bastırmak için “katliam ve acımasız şiddet” kullanmakla suçladı ve hükümetin “on binlerce cesur İranlıyı katlettiğini” ve iddia edilen suistimalleri gizlemek için internet erişimini kısıtladığını öne sürdü.

Pehlevi, “İslam Cumhuriyeti’nin işgalci yönetimi milletimizin iradesini kırmaya çalıştı. Ancak başarısız oldu. Korku dönemi sona erdi. Özgürlük dönemi yaklaşıyor” iddiasında bulundu.

