  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yunanistan’dan beklenmeyen karar! FETÖ'cüler şoku yaşadı Refah Sınır Kapısı göstermelik mi açıldı? 24 saatte geçen filistinli sayısına bakın! Siyonistler, dünyayı uçkurundan yakalamış Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanmıştı! Ünlü iş adamının sildiği 618 bin mesaj geri getirildi Magandalara kötü haber: Trafik cezaları artırılıyor Başkan Sheinbaum, Küba'ya insani yardım göndereceklerini duyurdu Trump'a rağmen dik duruyor Ekrem’in koruma aracıyla fuhuş partilerine! Eskortlara çakarlı araba skandalı TÜİK açıkladı! İşte 2026 Şubat ayının kira zam oranları..! Yılın ilk enflasyon rakamları açıklandı Halkçılık değil, şatafatçılık! Özgür Özel'in dev israf konvoyu tepki çekti! İşte CHP zihniyetinin gerçek yüzü
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu turu kapsamında ilk olarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.

Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na "TUR" uçağıyla gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assad Abualnasr ile Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ve eşi Ayşenur İşler karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de Suudi Arabistan'a geldi.

Havalimanından ayrılan Erdoğan, Yemame Sarayı'na geçti.

Erdoğan, Riyad'ı ziyaretinin ardından 4 Şubat'ta Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin davetine icabetle, Kahire'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu: 100 milyar liralık finansman paketini devreye alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu: 100 milyar liralık finansman paketini devreye alıyoruz

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu: 100 milyar liralık finansman paketini devreye alıyoruz

Başkan Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti
Başkan Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti

Gündem

Başkan Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23