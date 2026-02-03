  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ekrem’in koruma aracıyla fuhuş partilerine! Eskortlara çakarlı araba skandalı TÜİK açıkladı! İşte 2026 Şubat ayının kira zam oranları..! Yılın ilk enflasyon rakamları açıklandı Halkçılık değil, şatafatçılık! Özgür Özel'in dev israf konvoyu tepki çekti! İşte CHP zihniyetinin gerçek yüzü İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye barış eli: "Talimat verdim" Terör örgütü YPG rahat durmuyor! Haseke'de 23 kişiyi alıkoydular Ekrem’de kol saati, adamlarında para kasaları.. Peki Sabri Uzun nerede? 6 Şubat Elbistan depremine ait yeni görüntüler: 7,6’lık sarsıntı böyle yıktı! Asrın felaketinde kıyamet anı 'Fitne Yayan Sabah Kuşağı Programları Yasaklanmalı!' Türkiye yeni güne operasyonla başladı! Onlarca gözaltı var
Dünya Türkiye, Yunanları perişan etti! ‘Ege’yi zaten kaybettik’
Dünya

Türkiye, Yunanları perişan etti! ‘Ege’yi zaten kaybettik’

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'nin Ege’de ilan ettiği süresiz NAVTEX kararı karşısında Yunan hükümetinin sessiz kalması, Atina’da sert tepkilere neden oldu. Eski parlamenterler ve analistler, Yunanistan’ın egemenlik haklarından vazgeçtiğini savunarak, "Ege artık bizim kontrolümüzde değil" itirafında bulundu.

Ege Denizi'nde Türkiye'nin stratejik hamleleri Yunan siyasetini adeta felç etti. Türkiye’nin deniz yetki alanlarını korumak adına ilan ettiği süresiz NAVTEX kararına Miçotakis hükümetinin etkili bir yanıt verememesi, ülkede bir "teslimiyet" tartışması başlattı. Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Notis Marias, Yunan Dışişleri Bakanı Gerapetritis’i AB zirvesinde konuyu gündeme getirememekle suçlarken, Yunan medyası ve uzmanlar "Ege'yi çoktan kaybettik" yorumlarıyla hükümeti yerden yere vurdu.

Türkiye'ye Ege Denizi'nde süresiz NAVTEX ilan etmesinin ardından Yunan yetkililer, Miçotakis'i sessizlikle suçluyor. Yunan eski Milletvekili, Ege'yi zaten kaybettiklerini belirterek Yunanistan'ın teslimiyetçi tutumundan rahatsızlık duydu.

Türkiye, Yunanistan’ın deniz yetki alanlarına ilişkin ihlalleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde NAVTEX ilanını süresiz olarak uzatmasına Yunanistan’dan tepki yağmıştı.

Yunan yetkililer denizdeki egemenlik haklarının ihlal edildiğini ve Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin hamlelerine göz yumduğunu ifade ederek bölgede yalnız kaldıklarını belirtmişti.

Yunan hükümeti ise yetkililer ve halk tarafından duruma sessiz kaldıkları gerekçesiyle eleştirilmeye başlandı.

TÜRKİYE KARARINA SES ÇIKARAMADILAR

Eski Avrupa Parlemantosu Milletvekili Notis Marias, Yunan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis’i AB zirvesinde konuyu gündeme getirmediği için suçladı. Gerapetritis’in ‘teslimiyetçi’ tutum sergilediğini belirterek, “Türkiye' kelimesi burada yok. 'Navtex' ve 'ihlal' kelimeleri yok. Tartışma Orta Doğu ile ilgiliydi.” dedi.

"EGE'Yİ ZATEN KAYBETTİK"

Eski Yunan Milletvekili Marias, Türkiye’nin Ege’de salam dilimleme taktiği kullandığını, Navtex hamleleri ile Yunanistan’ın Ege üzerindeki kontörlünü fiilen kaybettiğini öne sürdü. Sunucu Paris Karvounopoulos ise,  “Ege'yi kaybetmeye gitmiyoruz; onu zaten kaybettik” dedi.

Avrupa Birliği’nin BM forumları için hazırladığı 27 sayfalık insan hakları raporunda Türkiye’ye sadece 2,5 satır yer ayırdığı ve “Türkiye’nin uluslararası hukuka ve insan haklarına uyması beklenmektedir” dediğini belirtildi.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRLIKSIZ KATILACAK

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştireceği ancak Miçotakis’in AB ve BM ile görüşmeden Erdoğan ile görüşmesine Yunan analistler ve üst düzey yetkililer tepki gösteriyor.

Yunan densiz, neden silahlandıklarını açık açık itiraf etti: Tek hedef Türkiye!
Yunan densiz, neden silahlandıklarını açık açık itiraf etti: Tek hedef Türkiye!

Dünya

Yunan densiz, neden silahlandıklarını açık açık itiraf etti: Tek hedef Türkiye!

Yunanistan seçimlerinde İsrail şüphesi! Siyonistlerden beklenir!
Yunanistan seçimlerinde İsrail şüphesi! Siyonistlerden beklenir!

Dünya

Yunanistan seçimlerinde İsrail şüphesi! Siyonistlerden beklenir!

Bahçeli konuştu, Yunanistan panikledi! ‘Erdoğan Ege ve Kudüs’ü istiyor’
Bahçeli konuştu, Yunanistan panikledi! ‘Erdoğan Ege ve Kudüs’ü istiyor’

Gündem

Bahçeli konuştu, Yunanistan panikledi! ‘Erdoğan Ege ve Kudüs’ü istiyor’

Yunanistan’dan beklenmeyen karar! FETÖ'cüler şoku yaşadı
Yunanistan’dan beklenmeyen karar! FETÖ'cüler şoku yaşadı

Gündem

Yunanistan’dan beklenmeyen karar! FETÖ'cüler şoku yaşadı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23