Türkiye, Yunanları perişan etti! ‘Ege’yi zaten kaybettik’

Ege Denizi'nde Türkiye'nin stratejik hamleleri Yunan siyasetini adeta felç etti. Türkiye’nin deniz yetki alanlarını korumak adına ilan ettiği süresiz NAVTEX kararına Miçotakis hükümetinin etkili bir yanıt verememesi, ülkede bir "teslimiyet" tartışması başlattı. Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Notis Marias, Yunan Dışişleri Bakanı Gerapetritis’i AB zirvesinde konuyu gündeme getirememekle suçlarken, Yunan medyası ve uzmanlar "Ege'yi çoktan kaybettik" yorumlarıyla hükümeti yerden yere vurdu.

Türkiye'ye Ege Denizi'nde süresiz NAVTEX ilan etmesinin ardından Yunan yetkililer, Miçotakis'i sessizlikle suçluyor. Yunan eski Milletvekili, Ege'yi zaten kaybettiklerini belirterek Yunanistan'ın teslimiyetçi tutumundan rahatsızlık duydu.

Türkiye, Yunanistan’ın deniz yetki alanlarına ilişkin ihlalleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde NAVTEX ilanını süresiz olarak uzatmasına Yunanistan’dan tepki yağmıştı.

Yunan yetkililer denizdeki egemenlik haklarının ihlal edildiğini ve Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin hamlelerine göz yumduğunu ifade ederek bölgede yalnız kaldıklarını belirtmişti.

Yunan hükümeti ise yetkililer ve halk tarafından duruma sessiz kaldıkları gerekçesiyle eleştirilmeye başlandı.

TÜRKİYE KARARINA SES ÇIKARAMADILAR

Eski Avrupa Parlemantosu Milletvekili Notis Marias, Yunan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis’i AB zirvesinde konuyu gündeme getirmediği için suçladı. Gerapetritis’in ‘teslimiyetçi’ tutum sergilediğini belirterek, “Türkiye' kelimesi burada yok. 'Navtex' ve 'ihlal' kelimeleri yok. Tartışma Orta Doğu ile ilgiliydi.” dedi.

"EGE'Yİ ZATEN KAYBETTİK"

Eski Yunan Milletvekili Marias, Türkiye’nin Ege’de salam dilimleme taktiği kullandığını, Navtex hamleleri ile Yunanistan’ın Ege üzerindeki kontörlünü fiilen kaybettiğini öne sürdü. Sunucu Paris Karvounopoulos ise, “Ege'yi kaybetmeye gitmiyoruz; onu zaten kaybettik” dedi.

Avrupa Birliği’nin BM forumları için hazırladığı 27 sayfalık insan hakları raporunda Türkiye’ye sadece 2,5 satır yer ayırdığı ve “Türkiye’nin uluslararası hukuka ve insan haklarına uyması beklenmektedir” dediğini belirtildi.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRLIKSIZ KATILACAK

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştireceği ancak Miçotakis’in AB ve BM ile görüşmeden Erdoğan ile görüşmesine Yunan analistler ve üst düzey yetkililer tepki gösteriyor.