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Aktüel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında ‘hakaret’ suçundan soruşturma başlatılan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, talimatla ifade vermek için Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne ge

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında ‘hakaret’ suçundan soruşturma başlatılan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, talimatla ifade vermek için Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:01:14 -
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında ‘hakaret’ suçundan soruşturma başlatılan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, talimatla ifade vermek için Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne ge

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında ‘hakaret’ suçundan soruşturma başlatılan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, talimatla ifade vermek için Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne geldi.

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