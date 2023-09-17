Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni kazıdıkça yolsuzluk fışkırıyor! CHP’li Yavaş’a 7 milyarlık soruşturma

CHP’li Mansur Yavaş Başkanlığındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hesapları deşildikçe yolsuzluk fışkırıyor. Daha önce suç duyurusunda bulunulan 7 dosyanın ardından usulsüzlük içeren 4 dosya daha yargıya taşınıyor. Böylece ABB hesaplarında bugüne kadar ortaya çıkartılan usulsüzlüğün toplamı 7 milyar liraya ulaşmış olacak. Konuya ilişkin Akit’e konuşan ABB Belediye Meclisi Denetim Komisyonu Başkanı Nihat Yalçın, “2022 yılına ait belediyenin bütün hesaplarını denetledik. 20’nin üzerinde aykırı husus tespit ettik. Bunlardan 13-14 tanesi usulsüzlük, yolsuzluk. 7 tanesiyle ilgili suç duyurusunda bulunduk. 4 dosya ile ilgili çalışmamızı da tamamladık. Böylece 11 adet suç duyurusunda bulunmuş olacağız” dedi.

Mevzuata aykırı belgeler

Usulsüzlükleri Meclis Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığındaki çalışmayla tespit ettiklerini belirten Yalçın, şunları anlattı: “Şimdiye kadar tespit ettiğimiz usulsüzlük miktarı 7 milyar lira. Bunların tamamı belgeli, delilli ispatlı. Birçoğunun ekinde emsal teşkil edecek yargı, Danıştay kararları mevcut. Bu işin böyle yapılamayacağına dair Danıştay kararları olmasına rağmen belli firmalar kollanarak, özellikle mevzuata aykırı düzenlenmiş iş deneyim belgeleri geçerli sayılmış. Belli başlı firmalar kollanmış, bunlarla sözleşmeler imzalanmış. O iş deneyim belgelerinin mevzuata aykırı olduğu, yargı kararlarıyla ispatlıdır. Bunlarla alakalı savcılığa suç duyurusunda bulunduk.

Usulsüzlük yapanları savundu

Raporu tamamlayıp ABB Meclisi’ne sunduğumuzda ilgili kişiler hakkında gereğini yapacağını düşündük. Ama ABB Başkanı Mansur Yavaş böyle yapacağına bizleri yalancılıkla itham edip usulsüzlük yapan ekibini savundu. ‘İftira atıyorsunuz’ dedi. Belgelerle konuştuğumuzu, yalansa bunu belgeli ispat etmesini istedim. Ama bunların bir anlayışı var, topyekun yalanlıyorlar. Bunda da öyle yaptılar. ‘Sizin söyledikleriniz yalan’ dediler. Yavaş gereğini yapmak yerine ekibine sahip çıkmayı tercih etmiştir. Ben de Meclis toplantısında ‘Her şey Mansur Yavaş’ın bilgisi dahilinde, onun talimatıyla gerçekleşmiştir. Gereğini yapmıyorsa bu böyledir’ dedim.

Bu parayla bir metro yapılabilirdi

Mansur Yavaş, ‘İlk 9-10 ayda proje ve etüt çalışmalarını tamamlayacağız. Geri kalan 4 yılda da 58 kilometre metro inşaatını tamamlayacağız. Biz Ankaralılara söz veriyoruz’ demişti. Ancak 1 metre bile metro yapamadı. Yavaş, ‘Biz bunu yaparken belediyenin öz kaynaklarıyla yapacağız. Belediyenin bütçesi bu hizmetlerin tamamını yapmaya yeter. Yeter ki siz doğru kullanmayı bilin’ demişti. Kaynaklar usulsüz ihalelerle yok edilmese büyük hizmetler yapılabilirdi. Bu 7 milyarlık kaynakla metro hatlarından birini bitirip açabilirdi. Mamak hattını açabilirdi mesela. Çok büyük hizmetler yapılabilirdi usulsüzlüğe giden 7 milyarlık kaynakla.

İP’li Yaşar'ın çocuklarına ihale

Çalışması tamamlanan dosyalarda çok önemli usulsüzlükler bulunmakta. Bunlardan en önemlilerinden biri, İstasyon Caddesi Yapım İşi İhalesi’dir. Bu ihale, İYİ Parti 27. Dönem Samsun Milletvekili Bedri Yaşar’ın çocuklarının şirketi tarafından alınıp yapılmış bir ihaleydi. Orası tamamlandı ama orada biz çok ciddi usulsüzlükler tespit ettik. İhale verildikten sonra neredeyse işin tamamında değişiklik yapılmış. Bunlarla ilgili çok geniş, teknik destek de alarak çok ayrıntılı bir çalışma yaptık. Bütün usulsüzlüklerin tespitini de yaptık. İşi alan firmanın normalde o günün şartlarına göre uygun şartlarda ihaleyi almış görünüyordu. Ancak işi aldıktan sonra hemen çok köklü değişiklikler yapılmış. Sırf firmanın para kazanması için. Yaklaşık 30 milyon liralık bir haksız kazanç sağlanıyor.

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18.3 milyarın yarısı kanun dışı

ABB 2022 yılında yapmış olduğu ihalelerin yüzde 51’inde Kamu İhale Kanunu hiç uygulanmadı. İhalelerin sadece yüzde 49’unda kullanılmış. 2022 yılında yapılan 18 milyar 300 milyon liralık alımın yüzde 51’iyle ilgili bırakın şeffaflığı, canlı yayını bir tane fotoğraf karesi bile yok. Bunların hepsini ortaya koyacağız. Önümüzdeki günlerde davaların açılmasını bekliyoruz. 184 sayfa Denetim Komisyonu Raporumuz var. 1394 sayfa da eki var. Tamamına yakını ABB’nin kendi kayıtlarından aldığımız ekler. Grubumuzun avukatları çalışıyor. Dosyalar tamamlandıkça hepsine ilişkin savcılığa suç duyurularında bulunmaya devam edeceğiz.”