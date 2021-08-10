Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Hak-iş ve Memur-Sen üyelerine sendika zulmü!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçimler öncesi çalışanlara yönelik özgür iradeleri ile karar vererek sendika seçebileceklerini, herhangi bir sendikadan çıkarılmaya zorlanmayacağını, görev süresi boyunca sendika tercihlerine karışılmayacağını vaat etmişti. Seçimler sonrası birçok çalışanın baskı ve mobing lerle üye oldukları sendikalardan zorla istifa ettirilerek, işaret edilen sendikalara üye yapılmaya zorlandıkları iddia edildi.

Sendika baskısına yönelik Ankara Büyükşehir Belediye Meclisine, Altındağ Meclis Üyesi Sinan Burhan ve Sincan Belediyesi Meclis Üyesi Nihat Yalçın’ın imzasını taşıyan bir soru önergesi verildi.

İşte o soru önergesi;

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı’na

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan işçi ve memurlara yönelik sendika değiştirme baskısının hat safhaya ulaştığı görülmektedir. Hak-İş Sendikası ve Memur-Sen tarafından yapılan incelemeler ve raporlama ile ortaya çıkan veriler doğrultusunda çalışanların yaşadığı sıkıntılar açıkça görülmektedir.

Bu doğrultuda, Seçim öncesinde rozetsiz başkan olma, siyasi görüşlere eşit olma, adaletli olma vaatleri ile söz verip seçimlere giren Sn. Mansur Yavaş, bugün geldiğimiz nokta itibarı ile maalesef vermiş olduğu sözleri tutmamaktadır. Hak-İş ve Memur-Sen Konfederasyonlarına bağlı çalışanlara Büyükşehir Belediyesi Bürokratları tarafından mobing uygulanarak baskılarla sendika değiştirmelerine yönelik zorlandıkları ifade edilmektedir.Çalışanlar işlerinden olmamak için mecburen sendika değiştirmek zorunda kaldıkları, Memur-Sen’e bağlı Bem Bir-Sen üyesi 2019 yılında 3100 iken bu sayı baskılar sonrası 1080’e kadar gerilediği açıklanmıştır.

Hak- İş Sendikası tarafından ortaya konulan Rapora göre baskılar şu şekilde gerçekleşmektedir. Sayın Mansur Yavaş’ın danışmanı Servet Avcı’nın talimatı ile BUGSAŞ A.Ş. başta olmak üzere ANFA ve Peyzaj ve ANFA güvenlikte ve BELKA A.Ş. de çalışan işçilerin sendika değiştirme konusunda Servet Avcı nın görevlendirdiği kişiler ve bazı idareciler tarafından baskı, tehdit ve iş yeri değişikliği gibi yıldırma operasyonu başlatıldığı iddia edilmektedir .

BUGSAŞ Genel Müdürü Metin Alkaya BUGSAŞ yönetim kurulu başkanı Mustafa Koç tan aldığı güç ile müdürlerin makamına çağırıp emrindeki güvenlik, temizlik ve otomasyonda çalışan isçileri mevcut sendikadan istifa ettirip işaret ettikleri sendikaya üye yapmaları için talimat verdiği belirtilmiştir. BUKSAŞ A.Ş güvenlik müdür Davut Yasin Kavaklı emrinde çalışan güvenlik görevlilerinden yaklaşık 600 kişiyi baskı ve tehdit ile sendikalarından istifa ettirerek, bir başka sendikaya üye olmaları sağladığı, İstifa etmeyen işçiler ise, güvenlik şefleri eliyle tehdit edilerek ve görev yerleri değiştirilerek istifa etmeye zorlandığı açıkça ifade edilmiştir.

Ayrıca Evren Han ve Ersin Yurtoğlu AŞTİ Metro İşletme ve kendi görev alanlarında olmamasına rağmen EGO otobüs bölgelerine giderek “ Belediye başkanı Mansur Yavaş mevcut sendikayı istemiyor herkes istifa edecek .” Şeklinde beyanda bulunarak tehdit ve baskılarla Sendikadan istifa eden çalışanların işaret ettikleri Sendikaya üye yaptırıldıkları belirtilmektedir.

EGO Otobüs Dairesi başkanlığına bağlı bölgelerde ise Mehmet Can Özbay, Osman Kaynar, Serkan Başşahin, Şerafettin Can, Hakan Yamantürk iş bitimi ve iş başlangıç saatlerinde sürücülerin çalışma kartını aldıkları araç sevk amirliklerinde çalışanları tehdit ve baskıyla istifaya zorladığı iddia edilmektedir.

Bu kapsamda adı geçen bürokratların hep birlikte baskı, tehdit, korku ve mobing uygulayarak çalışanları üye oldukları sendikalardan istifa etmeye zorladıkları anlaşılmaktadır.

Hak-İş ve Memur-Sen tarafından yapılan incelemeler sonrasında ortaya çıkan rapor doğrultusunda iddialar çalışanlar adına çok ciddi veriler içermektedir.

Bu kapsamda;

SORU 1: Sayın Başkan bu baskı, tehdit ve mobinglerden haberiniz var mı?

SORU 2: Bu yapılanlar size rağmen mi yapılıyor?

SORU 3: Seçim öncesi verdiğiniz tüm sözleri seçim sonrası rafa mı kaldırdınız?

SORU 4: Bu bürokratlarla ilgili bir inceleme yapacak mısınız? Görevden alma olacak mı ?

SORU5: Sayın Yavaş geçtiğimiz günlerde tüm çalışanlara mesaj attınız. Herhangi bir baskıyı kabul etmediğiniz belirttiniz. Ancak sizin bu sözünü bürokratlar dinlemiyor. Yoksa siz bildiğinizi yapın ben kamuoyunu idare ederim mi diyorsunuz. Bu kötü tiyatroya bir son verin. Sizi rozetsiz başkan olmaya ve adil olmaya davet ediyorum. Adil olacak mısınız?