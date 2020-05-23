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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’tan Ramazan Bayramı mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bayramın dünyamız, ülkemiz ve Ankara’mız için hayırlara, mutluluğa ve hiç tükenmeyen yaşama sevincine vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 18:22:07 -
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’tan Ramazan Bayramı mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bayramın dünyamız, ülkemiz ve Ankara’mız için hayırlara, mutluluğa ve hiç tükenmeyen yaşama sevincine vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yavaş, mesajında, Mübarek Ramazan ayının ardından Bayram’a Türk milleti ve Ankaralılar ile birlikte erişmenin büyük mutluluğunu yaşadığını vurguladı. Büyükşehir Belediyesinin küresel boyutta yaşanan salgın süreci nedeniyle Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında, vatandaşların huzuru için gereken tüm tedbirleri aldıklarını belirten Yavaş, "Ekiplerimiz Bayram öncesinde yoğun gıda denetimlerinde bulunmuş, Başkentimizin dört bir yanını köşe bucak temizlemiştir. Anıtkabir ve şehitliklerimiz başta olmak üzere, tüm simge noktalarda ve mahalle mezarlıkları dâhil tüm mezarlıklarda bakım işlemlerini tamamlanmıştır. Başkent’te “6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin” kampanyamız eşliğinde birlik ve beraberliğin en somut örneği yaşanmış, yüzbinlerce aile Bayram’a yüzleri gülerek, çocuklarımız ise huzur içerisinde kavuşmuştur. Bu vesile ile tüm hayırsever vatandaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız Bayram süresince de devam edecek; Başkent 153 hattı, bayram süresince 7/24 esasına göre vatandaşlarımızın taleplerini dinleyecek, ASKİ ve İtfaiye ekipleri mesai yapacak, Anfa Güvenlik ekipleri iş başında olacaktır. Belediye hizmetlerimiz yine aksatılmadan sürdürülecektir” ifadelerini kullandı.


Bu zorlu pandemi süreci atlatıldığında elleri öpülesi büyüklere ve tertemiz kalpleriyle dünyayı aydınlatan çocuklara, hasret duyulanlara yeniden kavuşulacağını aktaran Yavaş, "Şimdilik hepimizin sağlığı için gönüllerde buluşmaya devam edelim. Bu duygularla, aziz milletimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, bayramın dünyamız, ülkemiz ve Ankara’mız için hayırlara, mutluluğa ve hiç tükenmeyen yaşama sevincine vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

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