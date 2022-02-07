Ankara Belediyesi’nde 30 bin İşçi maaş mağdur!

Sinan Burhan verdiği önerge üzerine Büyükşehir Belediyesinden kendisine ulaşan yazıda, Asgari ücretin altında maaş alanlara asgari ücrete yapılan zam oranında zam yapıldığı, sorunun yetki sorunu nedeni ile sendikalarda olduğu, daha sonra mahsuplaşmak üzere, BÜRÜT 1.050.00 TL artış yapıldığı ifade edilmiştir" dedi. Zamların toplu iş sözleşmesinde belirleneceğinin ifade edildiğini belirten Burhan, personele verilen hakların ellerinden türlü oyunlarla geri alındığını söyledi.

Burhan, Bir EGO Şoförün aldığı 5500 tl maaşının üzerine Asgari ücretin yüzde 72 si oranında zam alması gerektiğini ama sadece bürüt 1050 tl net 750 tl civarımda zam yapıldığını söyledi. Buna göre şöförün maalı 7970 olması gerekirken 6250 verilmiştir. Çalışanın kaybı 1700 tl civarındadır diyen Sinan Burhan bu parayla vatandaş çocuğunun okul taksitini, kirasını yada mutfak masrafını öder diyerek tepkisini dile getirdi. 30 civarında işçi mağdur edildi. Gece gündüz beni arıyorlar. Neden sözleşmeleri iptal ettiler. Belediyede kaynak sorunumu var diye soruyorlar.