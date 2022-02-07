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Gündem Ankara Belediyesi’nde 30 bin İşçi maaş mağdur!
Gündem

Ankara Belediyesi’nde 30 bin İşçi maaş mağdur!

2021 yılında İşçilerle yapılan sözleşme ile ile güvence altına alınan Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının haklarının elinden alındığını söyleyen Meclis Üyesi Sinan Burhan, Asgari ücret üzerinde personele verilmesi gereken zam farklarının verilmediği, üstelik yapılan sözleşmelerin iptal edilerek personelin maaş zam farkından yararlanamadıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 10:55:00 -
Ankara Belediyesi’nde 30 bin İşçi maaş mağdur!

Sinan Burhan verdiği önerge üzerine Büyükşehir Belediyesinden kendisine ulaşan yazıda, Asgari ücretin altında maaş alanlara asgari ücrete yapılan zam oranında zam yapıldığı, sorunun yetki sorunu nedeni ile sendikalarda olduğu, daha sonra mahsuplaşmak üzere, BÜRÜT 1.050.00 TL artış yapıldığı ifade edilmiştir" dedi. Zamların toplu iş sözleşmesinde belirleneceğinin ifade edildiğini belirten Burhan, personele verilen hakların ellerinden türlü oyunlarla geri alındığını söyledi.

Burhan, Bir EGO Şoförün aldığı 5500 tl maaşının üzerine Asgari ücretin yüzde 72 si oranında zam alması gerektiğini ama sadece bürüt 1050 tl net 750 tl civarımda zam yapıldığını söyledi. Buna göre şöförün maalı 7970 olması gerekirken 6250 verilmiştir. Çalışanın kaybı 1700 tl civarındadır diyen Sinan Burhan bu parayla vatandaş çocuğunun okul taksitini, kirasını yada mutfak masrafını öder diyerek tepkisini dile getirdi. 30 civarında işçi mağdur edildi. Gece gündüz beni arıyorlar. Neden sözleşmeleri iptal ettiler. Belediyede kaynak sorunumu var diye soruyorlar.

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Yorumlar

ramses

bu romalı sezar kılıklı soytarılara pardon yol bulucu çakma mafyayı başkan diye muhatap kabul ederseniz böle rezalet kıyım ,olur diyet olarakta pkk lı özel kalemler olur bizim işimiz olmazdı olmayız bu adamla muhatabımız diil!
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serdal

bu haber doğruysa hata yapmışlar .. bunu yazdınız açlık sınırındaki milyonlar ile milyonlarına milyonlar katan yandaşlarıda yazsanıza. hak yiyenleri ve bunlara sebep olanları da .. muafazakar görüşü temsil ediyorsunuz ya sözüm ona ... sizi gidi sizi yükarıdaki gözetliyo notlarınıda alıyordur..
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