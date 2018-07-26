0553 313 94 23

Ankara Batı Adliyesi Başsavcısı Ahmet Akça mı oldu?

Son dakika HSK kararnamesine göre, Ankara Batı Adliyesi Başsavcılığı'na Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akça getirildi. Adli Yargı kararnamesinde, Emin Doğanay İstanbul Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mah.Başkanı görevinden Bakırköy Hâkimliği’ne, Bilgin Uysal İstanbul Cumhuriyet Savcısı görevinden İstanbul Bölge Adliye Mah. Cumhuriyet Savcılığı’na getirildi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 09:18
Ankara Batı Adliyesi Başsavcısı Ahmet Akça mı oldu?

Adli Yargı kararnamesinde, Emin Doğanay İstanbul Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mah.Başkanı görevinden Bakırköy Hâkimliği’ne, Bilgin Uysal İstanbul Cumhuriyet Savcısı görevinden İstanbul Bölge Adliye Mah. Cumhuriyet Savcılığı’na, Reyhan Büyükkılıç İstanbul Anadolu Hâkimi görevinden İstanbul Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı görevine atandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na ise Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş atandı. 

HSK kararnamesine göre atanan görev yeri değişen hakim ve savcıların isimleri ve görev yerleri!

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 09:18
  1. İstanbul
  2. Ankara Batı Adliyesi Başsavcısı Ahmet Akça mı oldu?
  3. hks
  4. Ahmet akça kimdir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Simidin tadını susam kaçırdı
    1. Simidin tadını susam kaçırdı
    2. Dolara 5 TL oyunu
    3. SSK Bağ Kur Emekli Sandığı zam..
    4. Sinüzitte bitkisel tedavi yöntemleri..
    5. Hulusi Akar açıkladı: Jandarma Uzman..
    6. Kamuda tasarruf dönemi
    7. Göz kararması neden olur?
    8. Ahmet Hakan Kılıçdaroğlu'nu fena..
    9. Jandarma uzman erbaş başvuru formu 2018
    10. İHA ve SİHA’ların etkinliği kuzgun ile..
    11. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    12. Lise nakil işlemleri boş kontenjan ve..
    13. Eski belediye başkanı FETÖ'den..
    14. İSO’dan bankalara faiz sitemi
    15. Akit ipliklerini pazara çıkarınca..
    16. EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine..
    17. LGS lise nakil işlemleri ne zaman..
    18. 2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH..
    19. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
    20. Millet Bahçelerinde mangal yakmak..
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman