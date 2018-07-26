Ankara Batı Adliyesi Başsavcısı Ahmet Akça mı oldu?
Son dakika HSK kararnamesine göre, Ankara Batı Adliyesi Başsavcılığı'na Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akça getirildi. Adli Yargı kararnamesinde, Emin Doğanay İstanbul Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mah.Başkanı görevinden Bakırköy Hâkimliği’ne, Bilgin Uysal İstanbul Cumhuriyet Savcısı görevinden İstanbul Bölge Adliye Mah. Cumhuriyet Savcılığı’na getirildi.26 Temmuz 2018 Perşembe 09:18
Adli Yargı kararnamesinde, Emin Doğanay İstanbul Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mah.Başkanı görevinden Bakırköy Hâkimliği’ne, Bilgin Uysal İstanbul Cumhuriyet Savcısı görevinden İstanbul Bölge Adliye Mah. Cumhuriyet Savcılığı’na, Reyhan Büyükkılıç İstanbul Anadolu Hâkimi görevinden İstanbul Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı görevine atandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na ise Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş atandı.
HSK kararnamesine göre atanan görev yeri değişen hakim ve savcıların isimleri ve görev yerleri!
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