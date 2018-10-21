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Ankara Barosunun yeni başkanı belli oldu

Ankara Barosunun yeni başkanı, Demokratik Sol Avukatlar grubundan Erinç Sağkan oldu.

21 Ekim 2018 Pazar 20:33
Ankara Barosunun yeni başkanı belli oldu

Ankara Barosu Başkanlığına Erinç Sağkan seçildi. Baronun 65. Olağan Genel Kurulu, Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Baroya kayıtlı 15 bin 333 delegeden 11 bin 260'ı 39 sandıkta oy kullandı. Seçimde, 7 bin 227 oy alan Demokratik Sol Avukatlar grubundan (DSAG) Sağkan, Ankara Barosu Başkanı oldu.

Baroda Birlik ve Milliyetçi Avukatlar grubu adayı Gencer Özdemir 2 bin 283, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar grubunun adayı Murat Kemal Gündüz ise bin 256 oy aldı.

Erinç Sağkan, başkanlığa seçilmesinin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, tüm meslektaşlarıyla birlikte yürümeye devam edeceklerini belirterek, "Tüm meslektaşlarımızla omuz omuza, onlardan bir adım bile önde değil, onlarla yan yana yürüyeceğimizi taahhüt ettik. Bu taahhüdüme uyacağıma bu salonun önünde söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 20:33
  1. Ankara Barosu
  2. Erinç Sağkan

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