Ankara Barosundan Diyarbakır saldırısına kınama

Ankara Barosu, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde işçileri taşıyan minibüse yönelik yapılan saldırıya yönelik açıklama yayınladı.

Ankara Barosunun Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde işçilere yönelik yapılan bombalı saldırıya ilişkin yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde orman işçisi vatandaşlarımızı taşıyan aracın geçişi esnasında, terör örgütü tarafından yola döşenmiş patlayıcının infilak etmesi sonucunda 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 13 vatandaşımızın da yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Terör için araç; kan, gözyaşı, barbarlık ve acımasızlıktır. Amacı ise toplumsal huzur ve birliğimizi, alçak saldırıları ile bozmak, korku yaymaktır. Beslendiği mecra tam olarak budur. Sivili, askeri, polisi, kadını, çocuğu, kundaktaki bebeği acımadan canice öldüren ve işlediği tüm cinayetleri, ideolojik kılıflar ile aklayacağını sanan bu sefil örgütlenme ve kötülüğün örgütlü zulmü, şiddet seviciliğinin de tezahürü olan bir alçaklıktır. Hain saldırıda yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve güç, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Milletçe başımız sağ olsun, kahrolsun terör!"

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde orman işçilerini taşıyan minibüse yönelik yapılan bombalı saldırıda 7 sivil şehit öldü, 10 sivil yaralandı.