Ankara barajlarında alarm: Kullanılabilir su yüzde 1’in altına düştü

Ankara’da yaşanan su sıkıntısı giderek artarken Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından açıklanan son verilere göre, başkenti besleyen barajların toplam doluluk oranı endişe verici boyutlara geriledi.

Ankara barajlarındaki toplam doluluk oranı yüzde 12,26 seviyesinde ölçülürken barajlardaki kullanılabilir aktif su oranı ise yüzde 1,05 olarak hesaplandı. Barajlardaki kullanılabilir su oranının kritik seviyede düşmesi, bütün vatandaşlar için tasarruf çağrılarını gündeme getiriyor.

BARAJLAR ALARM VERİYOR

ASKİ verilerine göre 2025 yılının başında barajlara giren su miktarı 23 milyon 485 bin metreküp seviyesinde seyrederken aynı yılın nisan ayında 38 milyon 344 bin metreküple yılın en yüksek su girişi kaydedildi. Ancak yaz aylarını gelişiyle barajlara su girişi önemli düzeyde azaldı.

ASKİ’nin açıkladığına göre, 4 Ocak 2026 tarihinde Çamlıdere Barajı’ndan çekilen su miktarı 427.824 metreküp olurken Kurtboğazı Barajı’ndan çekilen su miktarı ise 118.363 metreküp olarak gerçekleşti. Kesikköprü Barajı’ndan çekilen su miktarı ise 616.520 metreküp oldu.

YÜZDE 29'DAN YÜZDE 12'YE GERİLEDİ

4 Ocak 2025'de barajlara gelen toplam su miktarı 1.023.319 metreküp olurken 4 Ocak 2026 'da barajlara gelen toplam su miktarı ise 225.329 metreküp olarak gerçekleşti. Aynı zamanda, 4 Ocak 2025 tarihinde barajların toplam doluluk oranları yüzde 29,38 iken 4 Ocak 2026'da ise bu oran yüzde 12,26'ya geriledi.