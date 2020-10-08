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Ekonomi Ankara Adalet Sarayı inşaat için gün sayıyor
Ekonomi

Ankara Adalet Sarayı inşaat için gün sayıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara’ya yapılacak yeni Adalet Sarayı’nın proje görsellerini ilk kez paylaşarak, avan projenin tamamlandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 00:48:00 -
Ankara Adalet Sarayı inşaat için gün sayıyor

Bakan Gül, sosyal medyadan, Adalet Bakanlığına devredilen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının Yenimahalle’deki yerleşkesine inşa edilecek Ankara Adalet Sarayına ilişkin açıklama yaptı. Projede gelinen son durumun Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la değerlendirildiğini belirten Gül, “Avan proje aşaması tamamlandı. İnşaata başlayacağımız tarihin müjdesini vermek için sabırsızlanıyoruz” ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Gül, yeni Ankara Adalet Sarayının proje görsellerini de ilk kez paylaştı.

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