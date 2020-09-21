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Aktüel ANKA Vakfı 2. Açık Hava Heykel Yarışması sonuçlandı
Aktüel

ANKA Vakfı 2. Açık Hava Heykel Yarışması sonuçlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 12:51:00 -
ANKA Vakfı 2. Açık Hava Heykel Yarışması sonuçlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Turhan Anadolu Kültür ve Kalkınma Vakfı (ANKA) işbirliğiyle düzenlenen ANKA Vakfı 2. Açık Hava Heykel Yarışması sonuçlandı.

ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ Rektörlüğü Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığından Öğretim Görevlisi Nihal Şengün ile ANKA Vakfı Başkanı Candan Turhan’ın Yürütme Kurulu üyeliği yaptığı ANKA Vakfı 2. Açık Hava Heykel Yarışması tamamlandı.

Bu yılki teması doğa, tarım ve insan olarak belirlenen yarışmada dereceye giren eserler, Kayseri'nin Bünyan ilçesinde ANKA Vakfı Genel Merkez ofisinin önündeki açık alanda sergilendi.

Yarışmada Büşra Kara "Fatma" isimle eseriyle birinci, Kemal İçden "Yağmur Duası" eseriyle ikinci, Cenan Aktaş "İnsan ve Doğa" isimli çalışmasıyla üçüncü oldu. Mansiyon ödüllerini, "Yıkım" isimli eseriyle Ahmet Ulutaş ve "Ekilmemiş Topraklar" eseriyle Şirvan Güngörmez, Jüri Teşvik Ödülü'nü ise "Çığın Çığı" adlı çalışmasıyla Ahmet Önder Demir aldı.

Özellikle genç yetenekler için fırsat olarak değerlendirilen yarışmayla kültür-sanat alanında kurak kalmış bozkır kuşağında sanatı ve sanatın gündelik yaşamın içindeki varoluşun desteklenmesi hedef alınıyor. Ayrıca doğa ve tarımın insanla ve sanatla, bireyle ve yaratıcılıkla bağlantısının vurgulanması, genç sanatçıların doğa, tarım, sürdürülebilirlik alanında düşünmeye teşvik edilmesi, sanat alanında yetenekli ve yaratıcı kişilerin özendirilmesi amaçlanıyor.

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