ANKA İHA'dan yeni rekor!
TUSAŞ firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen "ANKA İHA", 30 saat 30 dakika boyunca havada kalarak yeni bir uçuş rekoruna imza attı.
Sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulunan TUSAŞ firması, ANKA İHA'nın bir sortide 30 saat 30 dakika boyunca havada kalarak yeni bir uçuş rekoruna imza attığını bildirdi.
Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"ANKA yeni başarılara imza attı! Bir sortide 30 saat 30 dakikalık görev uçuşu yaparak en uzun süre uçuş yapma rekorunu kırdı!"