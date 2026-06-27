  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Düşman uçaklarına karşı harekete geçtiler Güney Kore’de hava alarmı Bakanlıktan “14 kişilik baskın” iddiasına yalanlama Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği yürürlüğe girdi Belediyeler ‘Ekrem tarzı’ kreş açamayacak Türkiye genelinde 48 farklı operasyon! Çete üyeleri evlerinden alındı! Tımarhanede bugün: Ünlü oyuncu 'ben Atatürkçü değilim' dediği için hakkında dava açıldı! Devlet, Allah'a küfredenleri tutuklayacağına ihbar edenleri susturuyor mu? ABD İran kıyılarını vurdu! Ateşkes resmi olarak sonlanırsa dünya için felaket olur! Mehmet Şimşek'ten 'Erken seçim' açıklaması! Ateşkesi yok sayan ABD'ye sert uyarı! 'Karşılık vereceğiz' 27 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Yerel Anız yangınına 14 gözaltı
Yerel

Anız yangınına 14 gözaltı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Anız yangınına 14 gözaltı

Şanlıurfa'da anız yangını çıkaran ve müdahale etmeye çalışan güvenlik güçlerini engellediği öne sürülen 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa genelinde artış gösteren anız yangınlarına ilişkin emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Harran ve Siverek ilçelerinde anız yaktıkları belirlenen şüphelilere yönelik işlem yapıldı. Harran ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde anız yakarak geniş bir alanın zarar görmesine ve çevredeki konutların tehlike altına girmesine neden oldukları öne sürülen 9 şüpheli, cumhuriyet savcılığının talimatıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Meydankapı Mahallesi'nde ise anız yangınına müdahale eden jandarma ekiplerine mukavemet gösterdikleri ve görevi yaptırmamaya çalıştıkları iddia edilen 4 şüpheli, savcılık talimatıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Siverek ilçesi Karakoyun Mahallesi'nde de anız yaktığı belirlenen 1 şüpheli, yangının yerleşim yerleri için risk oluşturduğu gerekçesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında, anız yangınlarının genel güvenliği tehlikeye düşürdüğü değerlendirilerek başlatılan soruşturma sürüyor.

Kahreden yangın haberi yürekleri dağladı! Üç engelli vatandaşımız hayatını kaybetti
Kahreden yangın haberi yürekleri dağladı! Üç engelli vatandaşımız hayatını kaybetti

Gündem

Kahreden yangın haberi yürekleri dağladı! Üç engelli vatandaşımız hayatını kaybetti

5 katlı iş hanında çıkan yangında 1 kişi son anda kurtarıldı
5 katlı iş hanında çıkan yangında 1 kişi son anda kurtarıldı

Yerel

5 katlı iş hanında çıkan yangında 1 kişi son anda kurtarıldı

CHP’li belediyenin toplamadığı çöplükte çıkan yangın makilik alana sıçradı
CHP’li belediyenin toplamadığı çöplükte çıkan yangın makilik alana sıçradı

Sağlık

CHP’li belediyenin toplamadığı çöplükte çıkan yangın makilik alana sıçradı

Bursa'da korkutan yangın! Ekipler olay yerinde
Bursa'da korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

Yerel

Bursa'da korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23