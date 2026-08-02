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Yerel Anız yangını geç olmadan söndürüldü
Yerel

Anız yangını geç olmadan söndürüldü

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Anız yangını geç olmadan söndürüldü

Düzce'deki anız yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Düzce’nin Kozluk köyü ile Nasırlı köyü arasında bulunan fındıklık alanda anız yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevredeki fındık bahçeleri ile ormanlık alana ulaşmaması için yoğun çalışma yürüttü. Zamanında gerçekleştirilen müdahale sayesinde yangın, ormanlık bölgeye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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