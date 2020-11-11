Anıtkabir'de "selam durulmadığı" iddiası

ANKARA (AA) - Anıtkabir'deki törenlere, bir kıt'a komutanı nezaretinde katılan er ve üniformalı öğrencilerin saygı duruşu sırasında "hazır ol"da durduğu, sadece başlarındaki rütbeli kıt'a komutanının elle selamlama yaptığı bildirildi.

Bazı internet sitelerinde, "10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü'nde Anıtkabir'deki törende saygı duruşunda üniformalı öğrencilerin selam vermediği" iddiasının işlendiği görüntüler yer aldı.

Güvenlik kaynakları, söz konusu iddiaya ilişkin, "Anıtkabir törenlerine bir kıt'a komutanı nezaretinde katılan erler ve üniformalı öğrenciler saygı duruşu esnasında hazır ol vaziyetinde beklemekte, sadece başlarındaki rütbeli kıt'a komutanı elle selamlama yapmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynaklar, bunun önceki yıllarda da uygulanan bir usul olduğunu belirtti.