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ANİF-2019 kapılarını açtı

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen ANİF-2019 Antalya İstihdam Fuarı başladı- Antalya Valisi Münir Karaloğlu:- "2017 yılında 184 bin yeni istihdam yaratarak Türkiye'de ikinci ama nüfusla orantılandığında birinci olmuştuk. 2018'de 165 bin yeni istihdam oluşturduk"

14 Mart 2019 Perşembe 21:56
ANİF-2019 kapılarını açtı

ANTALYA (AA) - Antalya'da 100'ün üzerinde firma ile kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen ANİF-2019 Antalya İstihdam Fuarı açıldı.

İŞKUR tarafından Antalya Cam Piramit'te düzenlenen fuarda iş arayanlar ve işverenler bir araya geldi. İşçi adayları iş sahibi olmak için işverenlerle görüşmeler yapıp, bilgi aldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, işsizlik ve istihdamın Türkiye'nin ve hükümetin en önemli meselelerinden olduğunu söyledi.

Antalya'da istihdama destek vermek, işsizlik oranlarını düşürmek üzere yoğun çalışmalar içinde olduklarını belirten Karaloğlu, "Hem hükümetimiz hem kamu kurumlarımız her zaman belediyemizin ve iş insanlarımızın yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. 2017 yılında 184 bin yeni istihdam yaratarak Türkiye'de ikinci ama nüfusla orantılandığında birinci olmuştuk. 2018'de 165 bin yeni istihdam oluşturduk." dedi.

Bütün hedeflerinin daha çok insanın iş sahibi olması ve sofrasına aş, ekmek götürebilmesi olduğunu ifade eden Karaloğlu, bu kapsamda 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde istihdam seferberliğinin başlatıldığını anımsattı.

- "Bir elemana yıllık 19 bin 414 liralık teşvik var"

İstihdama yeni teşviklerin söz konusu olduğunu vurgulayan Karaloğlu, şunları dile getirdi:

"En önemli teşvik nisanın 30'una kadar 2018 ortalamasına göre yeni istihdam sağlayan işverenimizin hem maaş hem Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) primleri hem de vergileri devlet tarafından ödenecek. 12 ay çalıştırmak koşuluyla ilk 3 ayını sıfır maliyetle çalıştıracaklar. İşverenler alacağı elemanları erkenden alırlarsa ilk üç ayında maaş, SGK, vergisi devletten daha sonrasında da SGK ve vergisi devlet tarafından ödenmeye devam edecek. Bir elemana yıllık 19 bin 414 liralık teşvik var. Eğer işe aldığınız kadınsa ve gençse bu teşvik 15 aya yükseliyor ve yıllık teşvik 25 bin lirayı buluyor."

Geçen hafta dünyanın en önemli fuarlarından olan, Uluslararası Turizm Borsası Fuarı (ITB) ve Moskova Uluslararası Turizm Fuarı'na (MITT) katıldığını belirten Karaloğlu, "Antalya'da 2019'da hem Alman pazarı hem Rus pazarı bakımından bütün zamanların rekorunu kıracağız. Bir olumsuzluk yaşanmazsa 2019'dan bizim beklentimiz çok yüksek. İşte bunun için iş insanlarımızın ellerini çabuk tutmasını ve teşviklerden bir an önce istifade etmelerini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Fuar, 16 Mart'a kadar devam edecek.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 21:56
  1. ANİF
  2. Antalya
  3. istihdam fuarı

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