Aniden yola çıkan inek kazaya sebep oldu: 3 yaralı Samsun'un Çarşamba ilçesinde, sürücüsünün yoldaki ineğe çarpmamak için manevra yapması sonucunda devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Sezen Temizsoy idaresindeki hafif ticari aracın önüne, Ordu-Samsun kara yolu Ambarköprü mevkisinde aniden bir inek çıktı. Sürücünün ineğe çarpmamak için manevra yapması sonucunda araç devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Hasan Ali Temizsoy ile Gülay Özgül yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.