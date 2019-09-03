Aniden yola çıkan inek kazaya sebep oldu: 3 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, sürücüsünün yoldaki ineğe çarpmamak için manevra yapması sonucunda devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.03 Eylül 2019 Salı 13:50
Sezen Temizsoy idaresindeki hafif ticari aracın önüne, Ordu-Samsun kara yolu Ambarköprü mevkisinde aniden bir inek çıktı.
Sürücünün ineğe çarpmamak için manevra yapması sonucunda araç devrildi.
Kazada sürücü ve araçta bulunan Hasan Ali Temizsoy ile Gülay Özgül yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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