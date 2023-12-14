Aniden ölmeye başladılar! O ilimizde 1 haftada 18 koyun telef oldu

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Kızılcıelma köyünde bir besicinin 1 hafta içinde 18 küçükbaş hayvanı telef oldu. Telef olan hayvanlardan numune olan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Geçen Perşembe günü koyunlarını otlatmaya çıkaran Nurettin Özcan, 2 tane koyunun hasta olduğunu fark etti. Koyunların otladığı araziye giden Özcan, 4 tane koyununu ölü vaziyette buldu. Olayın ardından muhtar Alaettin Özcan’ın çağrısı üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri, numune almak üzere bölgeye geldi. Alınan numuneler Samsun’a gönderildi. Ancak, numunelerin incelenmesinden bu yana bir hafta geçmesine rağmen koyunların ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu süreçte ölen koyun sayısı ise 3'ü yavru olmak üzere 18'e yükseldi.

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Nurettin Özcan, “Geçen hafta Çarşamba günü koyunlar arazide gezerken o gün 4 tane koyun ölmüş. Farkına varamadık. Perşembe günü sabah koyunları çıkarttık. 2 tanesi kalkamadı hastalanmış. O iki taneyi kestik. Sonra koyunların gittiği araziye gittim ölen dört koyunu gördüm. Sonra ki gün muhtar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünü aradı. Cuma günü tarımdan yetkililer geldi numune aldılar. Numuneler Samsun’a gönderildi. 1 haftayı geçti, koyunların ölüm sebebi açıklanmadı. Bu sürede ölen koyunların sayısı 3 tanesi yavru olmak üzere 18’e çıktı” dedi.

Koyunlarının ölümünün tedirgin ettiği Nurettin Özcan, bir an önce tahlillerin sonuçlanmasını bekliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ise hayvanların ölüm nedeninin henüz belli olmadığını, Samsun'daki laboratuvardan sonuç beklediklerini bildirdi.

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