Aniden oldu! Devrilen TIR alev topuna döndü!
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde devrilen tırın yanması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, Şanlıurfa – Mardin kara yolunda Viranşehir- Ceylanpınar kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Tırın devrilmesi ile birlikte yangın çıktı.
Kazada, sürücü ile birlikte 2 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
İtfaiye ekipleri, yanan aracı müdahale ederek söndürdü.
Kaza sonrası araçta çıkan yangın ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları, cep telefonu kameraları ile kaydedildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.