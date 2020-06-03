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Aktüel

Ani yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Eskişehir’de aniden bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:40:07 -
Ani yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Eskişehir’de aniden bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.


Türkiye’nin belirli bölgelerinde olduğu gibi Eskişehir’de bir kaç gündür aralıklarla devam eden yağışlar, bugün de etkisini gösterdi. Aniden başlayan sağanak yağış sebebiyle vatandaşlar dükkanların tentelerinin altına ve kapalı yerlere saklanırken, şemsiyesi olan vatandaşlar ise kendilerini bu şekilde korudu. Yaklaşık 10 dakika süren sağanak yağış sebebiyle trafikte kısa süreli aksamalar yaşanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yağışlar bu akşamdan itibaren sona erecek. Hafta sonu ise hava sıcaklığı Eskişehir’de 31 dereceye kadar çıkacak.

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