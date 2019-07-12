Ani sinirlenmeler alzaymır belirtisi olabilir

Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, alzaymır belirtileri hakkında bilgi verdi. Op. Dr. Bıkmaz, ani sinirlenmelerin alzaymır belirtisi olabileceğini söyledi.

INCA Klinik Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, “Alzaymır artık çok daha sık görülen, duyulan bir hastalık. Bunun nedeni yaşam süremiz arttıkça yenilenme özelliği zayıf olan organlarımızın hastalıklarını daha sık görmemiz olarak açıklanabilir. Bunlardan biri ve en sık duyduğumuz hastalık ise alzaymır hastalığıdır. Alzaymır yavaş yavaş ilerleyen, zihinsel aktivitelerin (hafıza, iletişim, planlama, kara almagibi) azalmasına yol açan bir hastalıktır. Hastalığın doğasında sağlıklı beyin hücrelerinin sayısında azalma ve var olan beyin hücrelerinin birbirleri ile iletişimini, sinyal iletimini kaybetmesi vardır. Dolayısıyla alzaymır hastalarındaki beyin hücrelerinin ölümü hastalığın geri dönüşümsüz olduğunu gösteriyor. Hastalığın tedavisinde de bu sebeple var olan beyin hücreleri ve zihinsel gücü korumak ana amaçtır olarak söylenebilir. Alzaymır maalesef şuan için etkili bir tedavisi yok ve erken tanı oldukça önemli” dedi.

Op. Dr. Bıkmaz, alzaymır belirtileri hakkında şu bilgileri verdi:

“Hafıza kaybı. (özellikle önemli günleri, tarihive anılarıunutmak) Daha önce yapılan işleri tekrar yapmakta zorluk. (her zaman yaptığı yemeği yapamamak veya her gün geçtiği yolu hatırlamamak gibi) Yazma ve konuşmada bozukluk. (bu durum cümle içinde bazı temel kelimeleri unutmak) Yakın hafıza sorunları. (nerede olduğunu, hangi yılda olduğunu unutmak gibi) Önemli yapılması gereken şeyleri unutmak. (ocağı açık bırakmak, kapıyı kilitlemeyi unutmak gibi) Görme ve duyma problemleri. (görmenin kötüleşmesi ve duyma problemleri alzaymır hastalığının ilk bulgusu olabilir) Kişilik değişimi (ani sinirlenmeler veya tepkisizlik, sosyal olarak soyutlanma), olarak sıralanabilir.”

Alzaymır hastalığını önlemek için alüminyum içeren öğelerden uzak durulması gerektiğini ifade eden Op.Dr. Bıkmaz, “Özellikle besinler (zarar görmüş kutudaki konserve veya içecek) ve koltuk altı spreyleri ciddi miktarda alüminyum içerir. Cıva kaynaklarından kaçının. Çünkü cıva bir ağır metaldir ve beyin dokusu üzerinde birikir. Bu birikim beyin hücrelerinizin ölmesine ve alzaymır riskinin artmasına sebep olur. En ciddi cıva kaynakları ise deniz ürünleri ve amalgam diş dolgularıdır. Egzersiz beyin dokusunun korunmasında oldukça önemli bir faktördür. Dolayısıyla düzenli egzersiz yapmak alzaymır hastalığı riskini azaltacaktır. Haftada 150 dakika orta şiddetli yürüyüşü öneriyorum. Karbonhidrat alımını azaltmak. Birçok nörolojik hastalığın tedavisinde ketojenik diyet tavsiye edilmektedir. Çünkü keton cisimleri beyin hücrelerini stabilize eder. Yapılan araştırmalar alzaymır hastalarında düşük karbonhidratlı beslenmenin hafızayı ve mental kapasiteyi arttırdığını gösteriyor. Sağlıklı yağları tüketmek. Karbonhidrat alımını azaltırken sağlıklı yağların oranını arttırmak oldukça önemli. Çünkü sağlıklı yağlar (özellikle omega-3) beyin hücrelerinin zarar görmesini engeller ve hastalığın ilerleyişini yavaşlatır. Balık yağı veya doğal balık tüketiminizi arttırın. D vitamini düzeylerini arttırmak. Alzaymır hastalarında D vitamini düzeyinin 60-80 ng/dL düzeyinde olması önemli ülkemizde her 10 kişiden 8 inde D vitamini düşüklüğüne rastlamaktayız. Zerdeçal tüketiminizi arttırın. Zerdeçal içerisinde ’curcumin’ adı verilen değerli bir kimyasal taşır. Curcumin inflamasyonu engellerken alzaymır hastalarında görülen amiloid birikimini azaltır” açıklamalarında bulundu.