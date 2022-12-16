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Dünya Angelina Jolie’den BM kararı
Dünya

Angelina Jolie’den BM kararı

Oyuncu Angelina Jolie, BM İyi Niyet Elçiliği görevini bırakacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 20:25:00 -
Angelina Jolie’den BM kararı

ABD'li oyuncu Angelina Jolie, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İyi Niyet Elçiliği görevinden ayrılacağını duyurdu.

ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie, 20 yılın ardından Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İyi Niyet Elçiliği görevinden ayrılacağını açıkladı. UNHCR'nin sitesinde yer alan ortak açıklamada, Jolie'nin insani yardım ve insan haklarıyla daha geniş çerçevede hareket edeceği bildirildi. Ortak açıklamada Jolie'nin, "Gelecek yıllarda da mültecileri ve diğer yerinden edilmiş insanları desteklemek için elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim" sözlerine yer verildi.

Açıklamada BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin ise "Yıllardır sergilediği hizmet, bağlılık ve mülteciler için fark yaratmasından ötürü minnettarız. Görevini değiştirme kararını destekliyor, mülteci davasının kalbinde her zaman var olacağına eminim" dediği aktarıldı.

Jolie ilk olarak 2001'de BM mülteci ajansıyla çalışmaya başlamış ve 2012'de özel elçisi olarak atanmıştı.

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