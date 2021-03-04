Angajman nedir ve kuralları nelerdir?

Angajman iki farklı ülke arasında meydana gelen, birbirlerinin hava sahasını ihlal etmesiyle ihlal edilen ülkenin topraklarında oluşabilecek herhangi bir tehdide karşı alınacak olan askeri tepkinin şartlarını belirten bir terimi ifade eder. Angajmanın genel anlamıysa üstlenme, taahhüt, toplumsal ya da siyasal bir eylem içerisinde olarak ona bağlanmak anlamını taşır. İşte” Angajman kuralları nelerdir ve hangi olaylarda angajman durumu oluşmuştur?” sorularının cevabı…

Angajman kuralları nelerdir?

Ülkelerin kendi yetkili organları tarafından çıkartılarak kuvvetlerin uyması ve bağlı olması gereken kural ve sınırları belirten angajman kuralları kısaltmalar içerir. Bu kısaltmalar askeri direktiflerden oluşur. Halk arasında kısasa kısas olarak algılanan, ancak bununla herhangi bir bağlantısı olmayan angajman kuralları her durum için farklı farklı yürütülür. Örneğin barış ve savaş zamanları için farklı angajman kuralları uygulanır. Angajman kuralları yerine ve çatışmaya göre değişen kurallar bütününe denir. Ülkemizde TSK milli angajman kuralları yönergesinde, askeri birliklerce askeri bir tehdidin nasıl ele alınacağını açıklayan kurallar mevcuttur.

Angajman durumu hangi olaylarda uygulanmıştır?

1)3 Ekim 2012 tarihinde, Akçakale ilçesine düşen top mermisi nedeniyle 5 Türk vatandaşımızın hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye, Suriye’de tespit edilen askerî noktaları top atışına tuttu.

2)17 Temmuz 2013 tarihinde, Suriye tarafından açılan ateş sonucunda Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir vatandaşımız hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı. Angajman kuralları gereği Suriye mevzilerine ateşle karşılık verildi.

3) 2 Ağustos 2013 tarihinde Genelkurmay, Ceylanpınar'da Suriye tarafından açılan ateşe karşı ağır makineli tüfek ile “cezalandırıcı mahiyette” karşılık verildiğini açıkladı. Böylece ilk kez aynıyla değil cezalandırıcı mahiyette bir karşılık verilmiş oldu.

4)24 Kasım 2015 tarihinde Türk F-16'ları Rusya'ya ait bir savaş uçağını Kızıldağ mevkiinde düşürdü. TSK'dan yapılan açıklamada olayın angajman kuralları çerçevesinde yapıldığı açıklandı. Açıklamada Rus uçaklarının 5 dakika içinde 10 kez uyarıldığını da belirtildi.