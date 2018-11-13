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Anestezi teknisyeninin cesedi çalıştığı hastanede bulundu!

Anestezi teknisyeni Parlak, görev yaptığı devlet hastanesindeki odasında ölü bulundu.

13 Kasım 2018 Salı 18:51
Anestezi teknisyeninin cesedi çalıştığı hastanede bulundu!

Olay, bugün sabah saatlerinde Borçka Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede anestezi teknisyeni olarak yaklaşık 3 yıldır görev yapan Enes Parlak, gece nöbeti sırasında dinlenmek üzere odasına gitti. Sabah hastanede mesaiye gelen arkadaşları, Parlak'ın bulunduğu odanın kapısının uzun süre açılmaması üzerine şüphelenip içeri girdi. Odaya giren arkadaşları, Enes Parlak'ı yerde hareketsiz halde görünce durumu hastanenin acil servisine iletti. Yüzünde morarmalar görülen Parlak, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Aynı hastanede laboratuvar teknisyeni K.K. ile bir süre önce nişanlandığı ve düğün hazırlığı yaptığı belirtilen Enes Parlak'ın kesin ölüm nedeninin, otopsi sonucu belirleneceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 18:51
  1. hastane
  2. Artvin

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