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Sağlık Anemi neden olur? Anemi belirtileri nelerdir?
Sağlık

Anemi neden olur? Anemi belirtileri nelerdir?

Dolaşımda bulunan kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma olduğu zaman anemi(kansızlık) meydana gelir. Peki anemi neden olur? Anemi belirtileri nelerdir? İşte anemi ile ilgili bilinmesi gereken her şey...

Yeniakit Publisher
2020-09-09 02:20:00 -
Anemi neden olur? Anemi belirtileri nelerdir?

Vücudun hayatta kalabilmesi için kırmızı kan hücrelerine ihtiyacı vardır. Anemi, vücutta organ ve dokulara yeterli düzeyde oksijen taşımak için gerekli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresi bulunmadığı zaman ortaya çıkan bir durumdur. Anemi, birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabildiği gibi birçok farklı belirtiyle kendini gösterebilir. Peki anemi neden olur? Anemi belirtileri nelerdir? Sizler için araştırdık. İşte anemi ile ilgili bilinmesi gereken her şey...

Anemi nedenleri

- Vücutta yeterince kan hücresi üretilememesi
- Kırmızı kan hücrelerinin vücutta kısa sürede yok edilmesi
- Kanama nedeniyle kırmızı kan hücrelerinin kaybı

Anemi belirtileri

Anemi belirtileri, aneminin türüne, ciddiyetine ve kanama, ülser veya kanser gibi altta yatan sağlık problemlerine göre değişiklik göstermektedir. Ancak en yaygın olarak görülen anemi belirtileri şunlardır:

- Kolay yorulma
- Nefes darlığı
- Şiddetli baş ağrısı
- Baş dönmesi
- Uykusuzluk
- Göğüs ağrısı
- Cildin soluklaşması
- Düzensiz kalp atışı
- Karın ağrısı
- Kabızlık
- Kusma

Kansızlığa neler iyi gelir?

Anemi, bağışıklık sistemini zayıflatacağından dolayı kişi enfeksiyonlara ve inflamatuar hastalıklara daha yatkın olabilmektedir. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için yeterli miktarda C vitamini alınmalıdır.

Hem kırmızı hem beyaz et türleri de kansızlığa iyi gelen besinler arasında yer almaktadır.

Ayrıca öğün aralarında sıklıkla ceviz, badem ve fıstık gibi kuruyemişler tüketilmesi tavsiye edilir.

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