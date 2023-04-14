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Teknoloji Android, kullanmadığınız uygulamalar için harekete geçti
Teknoloji

Android, kullanmadığınız uygulamalar için harekete geçti

Yeniakit Publisher
2023-04-14 10:29:00 -
Android, kullanmadığınız uygulamalar için harekete geçti

Google, kullanılmayan uygulamaları rafa kaldırarak telefonunuzda yer kazanmanıza yardımcı olmaya hazır.

Şirket, kişisel verileri silmeden uygulamaların önemli kısımlarını kaldıran bir otomatik arşivleme özelliği sunuyor. Bir uygulama Play Store’da mevcut olduğu sürece, eksik parçaları yeniden indirmek için simgesine dokunmanız yeterli olacak. Google, bunun bir uygulamanın alanının yüzde 60’ını boşaltabileceğini söylüyor.

Cihazınızda yeterli kalan depolama alanı olmadığında bir uygulama yüklemeye çalışırsanız, otomatik arşivleme seçeneğini alırsınız. Kullanılmayan uygulamaları aramak isterseniz, ayarların Uygulamalar bölümünü ziyaret edebilirsiniz. Yazılım genellikle birkaç aydan uzun süredir açılmadığını söyleyecektir. Özelliğin çalışması için geliştiricilerin uygulamalarını App Bundle biçimini kullanarak yayınlamaları gerekir, ancak 2021’den beri gerekli olduğu için bu bir sorun olmamalıdır.

Konsept yeni değil. Apple, iOS 11’in 2017’de piyasaya sürülmesinden bu yana kullanılmayan uygulamaları çekmek için özel öneriler sunuyor. Ancak bu ekleme, düşük kaliteli modeller de dahil olmak üzere daha geniş bir telefon yelpazesine güç sağlayan Android’de özellikle yararlı olabilir. Uygulamaları kullanmaya hazır olana kadar basitçe arşivleyebileceğinizi biliyorsanız, bütçenize uygun bir telefonu yükseltmek için eskisi kadar baskı hissetmeyebilirsiniz.

Android için Google, bunun geliştiricilere yardımcı olabileceğini ekliyor. Kullanıcılar uygulamaları otomatik olarak arşivleyebilirse, bu uygulamaları tamamen kaldırma olasılıkları daha düşüktür. İçerik oluşturucuların, bu müşteriler nadiren geri dönse bile kullanıcıları elinde tutma olasılığı daha yüksek olabilir.
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