Android kullanıcılarına müjde! Tamirciye gerek kalmadı

Google, Android 15 beta sürümüne kullanıcıların akıllı telefon veya tabletlerindeki donanım sorunlarını tespit etmelerini kolaylaştıracak bir 'donanım teşhis aracı' ekledi. Bu yeni araç sayesinde, kullanıcılar cihazlarının ana bileşenlerinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edebilecek.

Google, Android 15 beta sürümüne arızayı tespit etmenizi sağlayacak olan ‘donanım teşhis aracı’ ekleyerek, kullanıcıların akıllı telefonlarındaki veya tabletlerindeki donanım sorunlarını kendi başlarına teşhis etmelerini kolaylaştırıyor.

shiftdelete.net'teki habere göre bu araç sayesinde, kullanıcılar cihazlarındaki ana bileşenlerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edebilecek ve teknik servise başvurmadan önce potansiyel sorunları tespit edebilecekler.

Donanım teşhis aracının varlığı, Android Authority tarafından Android 15’in son beta sürümünde keşfedildi. Araç, varsayılan olarak etkin değil, ancak manuel olarak etkinleştirilebiliyor. Bunun için Ayarlar > Sistem > Cihaz Teşhisi yolunu izlemek yeterli. Donanım teşhis aracı iki ana bölümden oluşuyor: Bileşen Sağlığı ve Değerlendirme Modu.

Bu donanım teşhis aracı, cihazın genel sağlık durumu hakkında genel bir bakış sunarak ekran, pil veya bellek ile ilgili potansiyel sorunları tespit etmeyi kolaylaştırıyor. Böylece, gereksiz servis ziyaretlerinden kaçınmak mümkün oluyor. Üçüncü parti uygulamaların sunduğu benzer işlevler mevcut olsa da, bu aracın işletim sistemine entegre edilmesi önemli bir avantaj sağlıyor.

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