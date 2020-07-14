Android kullanıcılarına kötü haber! Kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliği tarihe karışıyor

Android kullanıcılarının en çok kullandığı özelliklerden olan kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliği Android 11'in final sürümünde yer almayacak.

Uzun zamandır merakla beklenen Google'ın yeni işletim sistemi Android 11'in detayları ortaya çıkmaya başladı. Birçok yeni özelliğin geleceği sürümde kullanıcıların en çok kullandığı özelliklerden olan kaydırarak ekran görüntüsü olma özelliği final sürümünde yer almayacak.

Geliştirici takımda yer alan mühendis duyurdu

Android 11'i geliştiren mühendislik takımında yer alan Dan Sandler, Reddit üzerinden yaptığı bir paylaşımla birlikte, Android 11'in beta sürümlerinde yer alan ekran kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliğinin Android 11 final sürümünde olmayacağını açıkladı.

Android 11 Beta sürümü yayınlandı

Android 11 Beta sürümü, ABD'de yaşanan olaylar nedeniyle ertelenmişti. 10 Haziran'da Google Blog'da yayınlanan paylaşımla birlikte Android 11 Beta sürümü yayınlandı. Yeni işletim sisteminde öne çıkan özelliklerden bazıları; yenilenmiş bildirim çubuğu, yeni bir güç menüsü ve birçok küçük yeni ayar eklendi. Android 11 Beta ile gelen bir diğer yeni özellik ise Bubbles oldu. Bu özellik, uygulamalarda işlerinizi hallederken, mesajlaşma uygulamaları arasında geçiş yapmadan yanıt vermeye olanak sağlıyor.

Tek tuşla hızlı erişim sağlayan yeni arayüz

Tüm bunların yanı sıra, Android 11 Beta yüklü telefonların güç düğmesine uzun süre basılı tutulduğunda, telefon ile akıllı cihazların kontrol edilmesi sağlanıyor. Tek tuşla hızlı erişim sağlayan yeni arayüz, akıllı cihazlar arasında daha kolay bir şekilde geçiş yapmayı mümkün kılıyor. Aynı zamanda, ses ve video içeriklerinin oynatıldığı cihazlar arasında (TV, hoparlör vb.) da kolaylık sağlanacak.

Güvenlik konusunda yeni gelişmeler

Android 11 Beta, güvenlik konusunda da yeni gelişmelerle karşımıza çıktı. Artık güvenlik iznini verdiğiniz bir uygulamayı uzun süre kullanmadığınız zaman, ayarlarınız sıfırlanıyor ve tekrar açtığınız zaman tekrar onay vermek zorunda kalıyorsunuz.