  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Andrew Bogut basketbolu bıraktı
Spor

Andrew Bogut basketbolu bıraktı

Milwaukee Bucks'ın 2005 NBA Draftı'nda ilk sıradan seçtiği Bogut, 2015'te Golden State Warriors formasıyla şampiyonluk yaşadı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 12:09:32 -
Andrew Bogut basketbolu bıraktı

SİDNEY (AA) - Avustralyalı pivot Andrew Bogut, büyük kısmı Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) geçen aktif kariyerini noktaladı.

36 yaşındaki Bogut, kendisine ait "Rogue Bogues" isimli podcast yayınında, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ardından emekli olmayı planladığını ancak pandemi nedeniyle 2021'e ertelenen organizasyonu beklemeye, fiziksel ve zihinsel açıdan hazır olmadığını belirtti.

2005 NBA Draftı'nda Milwaukee Bucks'ın ilk sıradan seçtiği Bogut, 14 sezonluk kariyerinde Bucks'ın yanı sıra Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers ve Los Angeles Lakers'ta oynadı.

Warriors formasıyla 2015'te şampiyonluk yaşayan Bogut, NBA'de 9,6 sayı ve 8,7 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Son 2 sezondur ülkesinin Sidney Kings takımında forma giyen Bogut'ı, sırtındaki ve ayak bileğindeki sakatlıklar zorluyordu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cihat Yaycı kanıtladı: O adalar Yunanistan'a değil, Türkiye'ye aittir!
Gündem

Cihat Yaycı kanıtladı: O adalar Yunanistan'a değil, Türkiye'ye aittir!

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, "Meis Adası’nın yanındaki Kara Ada ve Fener Adası Yunanistan’a ait değildir" başlıklı müthiş bir çalışmaya im..
Azerbaycan rahatsız etti! Rusya'da tepki çeken soruşturma
Dünya

Azerbaycan rahatsız etti! Rusya'da tepki çeken soruşturma

Rusya'nın Tataristan bölgesinde yayın yapan “Türk Görüşü” gazetesinde Azerbaycan'a destek veren bir habere imza atan Nail Nabiullin hakkında..
Camilere göz diken İmamoğlu'nun çok konuşulan videosu
Gündem

Camilere göz diken İmamoğlu'nun çok konuşulan videosu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun daha önce camilerdeki ibadetlere yönelik tedbirlerin getirilmesi amacıyla çağr..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay