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Spor Andrea Belotti Kadıköy'e gelecek mi?
Spor

Andrea Belotti Kadıköy'e gelecek mi?

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Yönetim, Şampiyonlar Ligi maçları öncesi iyi bir golcüyü kadrosuna katmak istiyor. Sarı lacivertliler, İtalyan forvet Andrea Belotti'yi gündemine almıştı. Torino'yla sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 10:43:00 -
Andrea Belotti Kadıköy'e gelecek mi?

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Yönetim, Şampiyonlar Ligi maçları öncesi iyi bir golcüyü kadrosuna katmak istiyor. Sarı lacivertliler, İtalyan forvet Andrea Belotti'yi gündemine almıştı. Torino'yla sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 

Fenerbahçe'de forvet transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi maçları öncesi kaliteli bir golcüyü kadrosuna katmak istiyor. Listesinde birçok futbolcu yer alan yönetim, görüşmelerine devam ediyor.

Kanarya'nın transfer hedeflerinden birisi de Andrea Belotti'ydi. 28 yaşındaki golcü, Torino'yla sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı. Torino'dan yapılan açıklamada, "Sevgili Andrea, bugünden itibaren yollarımız ayrılıyor. Sevinçleri, acıları ve hayal kırıklıklarını yedi sezonda birlikte yaşadık. Bize kattığın her şey için teşekkür ediyoruz. Torino için yaptıklarından gurur duyuyor ve kariyerinin kalan bölümü için sana en iyi dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Şu anda bonservisi elinde olan yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan habere göre, Andrea Belotti'yle Monaco ilgilense de Fenerbahçe'nin niyeti daha ciddi. Sarı lacivertlilerin transferde daha önde olduğu belirtildi.

Belotti'nin ise gelecek sezon oynayacağı takımı yakın zamanda açıklayacağı belirtildi.

ANDREA BELOTTI KİMDİR?

20 Aralık 1993 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Kariyerine Albione Leffe altyapısında başladı. Sırasıyla Palermo ve Torino formaları giydi.

Torino formasıyla çıktığı 251 karşılaşmada 113 gol atarken 28 de asist yaptı. İtalya Milli Takımı formasını da terleten Belotti, 44 müsabakada 12 gol kaydetti.

 

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