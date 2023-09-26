Ancelotti Arda Güler için tarih vererek müjdeli haberi duyurdu

Arda Güler, tercihini Real Madrid'den yana kullandı ve 7 Temmuzda İspanya devine imza attı. Transferiyle büyük ses getiren Arda Güler, Madrid ekibinde talihsiz bir sakatlık yaşayarak bir süre sahalardan uzak kaldı.

La Liga'da Atletico Madrid ile oynanan derbi maçını 3-1 kaybeden Real Madrid, Las Palmas maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Takımın genç yıldızı Arda Güler de yaklaşık iki aylık aranın ardından yeniden takımla birlikte çalışmalara başladı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'yi antrenmandaki performansıyla etkileyen genç yıldızın Las Palmas maçında kadroda olacağı öğrenildi. Öte yandan Ancelotti de Arda Güler'in eylül ayında sahalarda olacağını ifade etmişti.