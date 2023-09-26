Ancelotti Arda Güler için tarih vererek müjdeli haberi duyurdu
Arda Güler'den müjdeli haber nihayet geldi... Fenerbahçe'deki harika performansıyla dünya devlerini transferi için savaştıran Arda Güler, Real Madrid'e transfer olmuştu. İspanya devinde talihsiz bir sakatlık yaşayan genç yıldız, yeniden takımla birlikte çalışmalara başladı. Performansıyla antrenmanda da göz dolduran Arda Güler'in Real Madrid ile ilk maçına çıkacağı tarih belli oldu.
Gençlerbirliği altyapısında oynarken henüz 16 yaşında Fenerbahçe tarafından keşfedilen Arda Güler, performansıyla göz doldurmuş ve Sarı-lacivertli takımda yıldızını parlatmıştı.
Fenerbahçe'de altyapıdan A takıma yükselen Arda, o dönem A Milli Takım Teknik Direktörü olan Stefan Kuntz'un da ilgisini çekerek A Milli Takım'a davet edildi. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamında 19 Haziran 2023'te oynanan Türkiye - Galler maçında forma giyen Arda Güler, milli takımdaki ilk golünü kaydetti. Hem A Milli Takım'daki performansı hem de Fenerbahçe'deki başarısıyla dünya devlerinin transfer radarına giren Arda Güler, Barcelona ile Real Madrid'i transferi için savaştıran dünya yıldızları arasına girdi.
Arda Güler, tercihini Real Madrid'den yana kullandı ve 7 Temmuzda İspanya devine imza attı. Transferiyle büyük ses getiren Arda Güler, Madrid ekibinde talihsiz bir sakatlık yaşayarak bir süre sahalardan uzak kaldı.
ANCELOTTI RESMEN AÇIKLADI
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, takımının bu hafta Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Las Palmas ile oynayacağı karşılaşma hakkında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam Arda Güler'in durumu hakkında da bilgi verdi.
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Ancelotti şu ifadeleleri kullandı; "Biraz ritim eksikliği var ve bizim oyun tarzımıza alışması gerekiyor. O çok büyük bir yetenek. Yarın Las Palmas maçında forma giyebilir..."