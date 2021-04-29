Ancak 4 gün sonra konuşabildi! HDP’liler Meral Akşener'e isim arıyor

Hasan Eğrigöz Ankara

Türkiye’yi soykırım yapmakla suçlayan terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP, 1915 olayını Soykırım olarak tanımlayarak, yüzleşme bildirisi yayınladı. HDP’nin skandal bildirisine Cumhur İttifakı, tepki yağdırırken, muhalefet ise tek bir laf edemedi.

Ancak dün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Saadet Partisi Genel Merkezi’nde görüşmesinin ardından, Akşener yaptığı açıklamada HDP’ye ‘soykırım bildirisi’ tepkisi göstererek, “HDP meselesi çok cıvıdı. HDP'nin söylediklerine Kürtler de dahil olmak üzere bir vatandaş, 'Aferin ne güzel yaptınız' derse ben adımı değiştiririm. Dolayısıyla pek çok STK, HDP bu konuda Türkiye'nin dışında yer aldılar. Türkiye'nin dışında yer almak demek, bu ülkenin geleceği üzerine söz sahibi olmaktan vazgeçmek demektir. Lanet olsun bunu diyenlere” şeklinde konuştu.

Meral Akşener’in, HDP’ye tepki olarak, “Bir vatandaş, 'Aferin ne güzel yaptınız' derse ben adımı değiştiririm” ifadesine, HDP’liler sosyal medyada Akşener'e #AferinHDPye tagıyla tepki gösteriyor. Tepkilerden biri de, “Hadi bakalım hodri meydan. Ben bir HDP’li vatandaş olarak diyorum ki; #AferinHDPye Yeni isminiz ne olacak acaba Meral Hanım? Tabi sözünüzde durabilme cesaretini gösterirseniz. Ancak bunu da biliyoruz ki; siz sadece atar tutarsınız geldiğiniz yer belli sizin” şeklinde.

İyi Parti'yi koltuğa oturtanlar şimdi linçliyor!

Daha önce de TBMM’de İYİ Parti ve HDP'li vekiller arasında çıkan tartışmada HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, “İyi Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP’nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?” diyerek gizli ittifakı açık etmişti.

Millet İttifakı’nın HDP’nin skandal bildirisine sessiz kalması tepkilere neden olurken, Meral Akşener'in 4 gün sonra HDP’ye tepki göstermesi ise HDP’liler tarafından linç yemesine sebep oldu.