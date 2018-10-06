0553 313 94 23

Anayasa Mahkemesi'nden CHP'li vekillerin başvurusuna red

Anayasa Mahkemesi, CHP milletvekillerinin, "Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu kabul etmedi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 08:07
Anayasa Mahkemesi'nden CHP'li vekillerin başvurusuna red

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Mahkeme kararında, CHP'li Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ile 127 milletvekili tarafından 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili başvuruda bulunulduğu ifade edildi.

Başvuruda, söz konusu kanunun 47'nci maddesiyle 3213 sayılı Maden Kanunu'nun 9'uncu maddesine eklenen fıkraların, 58'inci maddesiyle 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesine eklenen beşinci fıkranın, 71'inci maddesiyle 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a eklenen geçici 29. maddenin Anayasa'nın bazı maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulmasının talep edildiği belirtildi.

Anayasa Mahkemesi kararında, başvuru konusu maddelerin Anayasa'ya aykırı olmadığına oy birliğiyle karar verilerek iptal taleplerinin reddine hükmedildiği bilgisi verildi.

Kararda, ayrıca söz konusu maddelerin yürürlüklerinin durdurulması talebinin de oy birliğiyle reddedildiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 08:07
  1. chp
  2. anayasa mahkemesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endonezya'da tsunaminin ardından sahile cesetler vurmaya başladı
    1. Endonezya'da tsunaminin ardından..
    2. Payitaht Abdülhamid 56. Bölüm..
    3. 105 bin kişi ismini değiştirdi!..
    4. "Türk Lirası ile sözleşme" dönemi..
    5. Standard & Poor's, Fransa'nın kredi..
    6. Fransa sınır kontrollerini tekrar..
    7. New York borsası düşüşle tamamladı
    8. Bayern Münih 60 milyon Euro'yu gözden..
    9. Suudi Arabistan Veliaht Prensi:..
    10. İstanbul'da çalınan arabayı ararken..
    11. Fenerbahçe'de liste kabarık! İkinci..
    12. İranlı danışmandan küstahlık! Tür..
    13. Prens krize değindi ve ekledi: Özür..
    14. İstanbul Barosu üyesi Ömer Kavili..
    15. FIFA, Sierra Leone'nin üyeliğini..
    16. Yaşlı çift çıkan yangında mahsur..
    17. Rusya kafaya koydu Avrupa ile olan..
    18. Amerika'nın Türkiye'ye karşı yeni..
    19. Ankara'da alkollü sürücü direksiyon..
    20. BİM Şok aktüel indirim ürünleri..
    "CHP onu aday gösterirse AK Parti'nin adayı kazanır"
    "CHP onu aday gösterirse AK Parti'nin adayı kazanır"
    Akşener'in evinin önünde toplanan MHP'lilerle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama
    Akşener'in evinin önünde toplanan MHP'lilerle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama
    Sosyal medyada atıp tutuyorlardı... Paketlendiler!
    Sosyal medyada atıp tutuyorlardı... Paketlendiler!
    Alçı, “Burnuma pis kokular geliyor” dedi ve ekledi: Suudi gazeteci Kaşıkçı, Gülen’e karşı bir koz mu?
    Alçı, “Burnuma pis kokular geliyor” dedi ve ekledi: Suudi gazeteci Kaşıkçı, Gülen’e karşı bir koz mu?
    Ülke ajan kaynıyor... Yeni suikast uyarısı!
    Ülke ajan kaynıyor... Yeni suikast uyarısı!

    Günün Karikatürü

    6 Ekim 2018
    Bomba iddia! Doğruysa büyük kriz çıkar
    Bomba iddia! Doğruysa büyük kriz çıkar
    Habertürk yazarı da dolandırıldı!
    Habertürk yazarı da dolandırıldı!