Anayasa Mahkemesi, iki partiyi kapattı

Anayasa Mahkemesi, Engelsiz Yaşam Partisi ve Yenilikçi Türkiye Partisi'ni dağılmış sayarak hukuki varlıklarının sona erdirilmesine hükmetti. Yüksek Mahkeme, Hak ve Huzur Partisi'nin dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdirilmesi talebini ise reddetti.

PARTİNİN DAĞILMA HALİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Kasım 2013'te kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına vererek tüzel kişilik kazanan Engelsiz Yaşam Partisi hakkında hazırladığı iddianamede, "Partinin kendiliğinden dağılma hali ve buna bağlı hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesini" istedi.

HUKUKİ VARLIĞI SONA ERDİRİLDİ

Yüksek Mahkemece yapılan incelemede, ilk büyük kongresinde zorunlu organlarını oluşturmadığı tespit edildiğinden Engelsiz Yaşam Partisi'nin dağılmış sayılmasına, hukuki varlığının sona erdirilmesine, partinin tüm mallarının Hazine'ye geçmesine karar verdi.

"İLK BÜYÜK KONGRESİNİ YAPMADI" GEREKÇESİYLE KAPATILMASI İSTENDİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca, 8 Nisan 2015'te tüzel kişilik kazanan Yenilikçi Türkiye Partisi'nin de ilk büyük kongresini yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı gerekçesiyle kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi istendi.

YÜKSEK MAHKEME, PARTİNİN "TÜM MALLARI HAZİNE'YE GEÇMESİNE" HÜKMETTİ

Yüksek Mahkeme, bu partinin de büyük kongresini yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı tespitini yaparak, Yenilikçi Türkiye Partisi'nin dağılmış sayılmasına, hukuki varlığının sona erdirilmesine ve partinin tüm mallarının Hazine'ye geçmesine hükmetti.

HAK VE HUZUR PARTİSİ İÇİN RET

Anayasa Mahkemesi, Hak ve Huzur Partisi'nin dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdirilmesi talebini ise reddetti. Yüksek Mahkeme, yaptığı incelemede partinin hukuki varlığını devam ettirme yönündeki iradesini ilk büyük kongresini toplayarak ortaya koyduğunu tespit ederek, Hak ve Huzur Partisi'nin "kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi" talebinin reddine karar verdi.