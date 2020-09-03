Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, AİHM Başkanı Spano ile görüştü

ANKARA (AA) - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano ile bir araya geldi.

Yüksek Mahkemenin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Arslan, Anayasa Mahkemesindeki görüşmede, mayıs ayında AİHM Başkanlığına seçilen Spano'yu tebrik etti, Türkiye’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretin AİHM ile Türkiye arasındaki diyalog ve iş birliğini geliştireceğine inandığını belirten Arslan, AİHM Başkanı Spano'ya Anayasa Mahkemesinin çalışmalarına ve içtihatlarına ilişkin bilgi verdi.



Arslan, iki kurum arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde, diyalog ve toplantıların, Anayasa Mahkemesi raportörlerinin AİHM'de görevlendirilmesinin ve Avrupa Konseyi ile yürütülen Anayasa Mahkemesi Kararlarının Etkili İcrası Projesinin önemine değindi.



AİHM Başkanı Spano ise iki kurum arasındaki ilişkilerin çok önemli olduğunu, görevi süresince AİHM ile Türkiye arasındaki diyalog ve iş birliğini daha da güçlendirmek istediğini bildirdi.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun etkililiğinin muhafaza edilmesinin önemini vurgulayan Spano, iki kurum arasında münferit konularda görüş ayrılıkları bulunabileceğini ancak diyalog ve iş birliğiyle olumlu sonuçlar elde edileceğine inandığını ifade etti.

Görüşmede, Anayasa Mahkemesi Başkan Vekilleri Hasan Tahsin Gökcan ve Kadir Özkaya ile Türkiye ziyaretinde Spano'ya eşlik eden AİHM hakimi Saadet Yüksel ve AİHM 2. Bölüm Yazı İşleri Müdür Yardımcısı Hasan Bakırcı da yer aldı.