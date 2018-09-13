Anayasa mahkemesi 'Ayasofya' kararını açıkladı
Anayasa Mahkemesi, bir dernek tarafından ibadete açılması yönünde yapılan başvuruyu "incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez buldu. AYM verdiği bu kararla milyonlarca insanın 'Ayasofya açılsın' talebini görmezden geldi.13 Eylül 2018 Perşembe 14:31
Anayasa Mahkemesi, bir dernek tarafından Ayasofya Müzesi'nin namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu, "incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez buldu.
YORUM YAZ