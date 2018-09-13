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Anayasa mahkemesi 'Ayasofya' kararını açıkladı

Anayasa Mahkemesi, bir dernek tarafından ibadete açılması yönünde yapılan başvuruyu "incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez buldu. AYM verdiği bu kararla milyonlarca insanın 'Ayasofya açılsın' talebini görmezden geldi.

13 Eylül 2018 Perşembe 14:31
Anayasa mahkemesi 'Ayasofya' kararını açıkladı

Anayasa Mahkemesi, bir dernek tarafından Ayasofya Müzesi'nin namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu, "incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez buldu. 

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 14:31
  1. anayasa mahkemesi
  2. Ayasofya
  3. aym

YORUM YAZ

  • cccccc7 dk önce
    Laik bir anayasa mahkemesinden de bu beklenirdi. Laiklik fosebtik çukurunu bile kirletir yani o kadar pis.
  • hayrihayri40 dk önce
    ne yaparlarsa yapsinlar.... sanki bize ait! dogru dürüst bir devlet düzeni yokki! kim hükümetse onun borusu ötüyor! bakin görün yarin yine bir kemalist parti basa gectiginde, diyanet bile vaazlarina 180 derecelik dönüs yapiyor! Türk milletine 1909da pamugu yedirdiler... bundan sonra bizden bir baltaya sap olmas... isimize gelsin gelmesin
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