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Eğitim Anasınıfı ve 1'inci sınıflar için yüz yüze eğitim başladı
Eğitim

Anasınıfı ve 1'inci sınıflar için yüz yüze eğitim başladı

31 Ağustos’ta uzaktan başlayan yeni eğitim öğretim dönemi, bugün anasınıflar ile 1’inci sınıfların katılımıyla yüz yüze olarak da başladı. İlk hafta, haftada 1 gün ve 30’ar dakikalık 5 dersle başlayan yüzyüze eğitim, gelecek hafta 2 güne çıkacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 09:54:00 -
Anasınıfı ve 1'inci sınıflar için yüz yüze eğitim başladı

Okullarda günlerdir hazırlığı yapılan yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıfl ar için ilk ders zilinin çalmasıyla bugün başladı. İlk hafta uyum programı çerçevesinde okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıfl arda ‘1 gün yüz yüze eğitim’ şeklinde yapılacak. Okul öncesinde ilk hafta, 1 gün 30'ar dakikalık 5, 28 Eylül-2 Ekim ve devamında, haftada 2 gün, günde 30'ar dakikalık 5 ders saati eğitim verilecek İlkokul 1. sınıf öğrencileri de ilk hafta 30'ar dakikalık 5 ders saati uyum eğitimi alacak. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi olacak. İhtiyaç duyulması halinde okulun fiziki şartları da dikkate alınarak şubedeki öğrenciler gruplara bölünerek her grubun okula uyum programı birbirinden farklı günlere alınacak. Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı ise zorunlu tutulmadı. Veliler isterse yazılı bir başvuruda bulunmaksızın öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek. Temassız oyunların oynanacağı okullara ziyaretçi kabul edilmeyecek.

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