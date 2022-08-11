Maddi zorluklar yaşayan ailelerin çocukları için anasınıfı ve anaokulu desteği veriliyor. Peki, kimler bu destekten faydalanabilir?

Anaokulu devlet desteği kimler alabilir başvuru şartları:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, anaokulu desteği konusunda bilgi verdi. Bakan Yanık, "Evlerin neşesi küçük çocuklarımız için de eğitim desteklerinde bulunuyoruz. 500 milyon TL bütçeyle anaokuluna ya da ana sınıfına gidecek 1 milyon çocuğumuza destek olacağız. Sosyal yardımlardan yararlanan ailelerimizin 3-5 yaş aralığındaki çocuklarını anaokuluna veya ana sınıfına kaydettirmeleri halinde, velilerimizin adına giderleri Milli Eğitim Bakanlığına doğrudan biz ödüyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım alan aileler adına anaokulu desteği ödemesi gerçekleştiriyor. Sosyal yardımlar için e-Devlet üzerinden başvurular alınıyor.