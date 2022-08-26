Anaokulları ne zaman açılacak? Anasınıfı uyum haftası ne zaman?
2022-2023 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Aileler, anasınıflarının ne zaman okula başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, anasınıfları ne zaman açılacak?
2022-2023 eğitim öğretim yılında anasınıfına başlayacak çocukların aileleri, ‘Anaokulları ne zaman açılacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, anaokulları ayın kaçında başlar? Anasınıfı uyum haftası ne zaman?
Anaokulları ne zaman açılacak? Anasınıfı uyum haftası ne zaman?
2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Ancak anasınıfı ve 1.sınıflar uyum haftası sebebiyle okula 5 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
Uyum haftası zorunlu mu?
Uyum haftası zorunlu değildir. Ancak eğitimciler çocukların hem okul hem de arkadaşlarına uyum sağlayabilmeleri için bu süreci geçirmeleri gerektiğini ifade ediyor.