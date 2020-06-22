Anamur’da 83 bin 600 dekar arazi suya kavuşacak

Mersin’in Anamur ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı sürdürülen Alaköprü sulama inşaatı tamamlandığında, 83 bin 600 dekar arazinin suya kavuşacağı bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Mersin ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını vurgulayan Yıldız, bu anlamda Anamur ilçesindeki Alaköprü Sulama inşaatında çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Sera yetiştiriciliğinde ülkemizin en önemli coğrafyaları arasında yer alan ve özellikle muz üretimi ile bir marka haline dönüşen Anamur’da 65 bin 900 dekar zirai alan cazibeli, 17 bin 700 dekar zirai alan ise pompajlı olmak üzere toplamda 83 bin 600 dekar zirai arazi sulanacaktır" dedi.

Projeyle Anamur ve Bozyazı ilçelerindeki tarıma uygun alanların sulanması ve mevcut Anamur sulamasının rehabilitasyonun amaçlandığını kaydeden Yıldız, "Anamur Alaköprü Barajı rezervuarından alınacak suyla, 12 ay sulama yapılan Anamur Ovası’ndaki tarımsal ekonomiye büyük katkı sağlayacak olan projenin bugüne kadar yüzde 41’i, ’Alaköprü Barajı Sulama Projesi’ kapsamında tamamlanmıştı. 8 Haziran’da imzalanan yeni sözleşmeyle birlikte çalışmalarımıza yeni bir ivme kazandırmaktayız. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, pompajlı sulama yapılacak olan 17 bin 700 dekar zirai arazide dekar başına yıllık 3 bin 425 TL, cazibeli sulama yapılacak olan 65 bin 900 dekar zirai arazide dekar başına yıllık bin 275 TL gelir artışı, ülke ekonomisine ise yıllık 161 milyon 784 bin 392 TL katkı ve 8 bin 360 kişiye de istihdam alanı sağlanması hedeflenmektedir" diye konuştu.

304 bin 482 metre boru döşenecek

Proje kapsamında sulama sahasında 304 bin 482 metre sulama ve tahliye borusu döşeneceğini belirten Yıldız, "Sol ana boru 0+000 ile 2+800 arası çelik boruya su verilmiş, hidrostatik testi yapılmıştır. 2+800 ile 3+910 km arası hidrostatik testi ve P2 pompa istasyonu mekanik aksam çalışma testleri yapılmış ve başarı ile sonuçlanmıştır. P2 ana boruda 2+720 km CTP boru montajı bitirilmiştir. Sağ ana boru 655 m 1400 mm çaplı CTP boru montajı tamamlanmıştır" ifadelerini kullandı.