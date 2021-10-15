  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Analistler detayları açıkladı! Altın fiyatlarında meraklandıran gelişme
Ekonomi

Analistler detayları açıkladı! Altın fiyatlarında meraklandıran gelişme

Milyonlarca vatandaş ve yatırımcı altın fiyatlarını, gram altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altının gram fiyatıyla ilgili flaş gelişme yaşandı. Analistler altının gidişatına yönelik tahmin yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 11:44:00 -
Analistler detayları açıkladı! Altın fiyatlarında meraklandıran gelişme

Altın alacakları veya bozduracakları ilgilendiren haberlere bir yenisi daha eklendi. Altının gram fiyatında sıcak gelişme yaşanırken analistlerin de açıklamaları merak edildi.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem günün düşüşle başlamasının ardından 529 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan ve 531,8 lirayla 2 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 530,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından, saat 11.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 528,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 865 lira, Cumhuriyet altını da 3.531 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.788 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, son üç günde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklemesinin ardından bugün küresel pay piyasalarında artan risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek açıklamaların izlenmeye devam edileceğini belirten analistler, veri gündeminde ABD'de perakende satışlar, New York Fed imalat endeksi ve Michigan Üniversitesi güven endeksi ile Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Otomotiv devi Türkiye'de üretimi durdurdu
Otomotiv

Otomotiv devi Türkiye'de üretimi durdurdu

Dünya genelinde yaşanan çip krizi otomotiv devi Renault'u da vurdu. Renault, elektronik bileşenlerin tedarik sorunu nedeniyle Bursa'daki fab..
Otomobil devi duyurdu: On binlerce kişinin işine son verilecek
Otomotiv

Otomobil devi duyurdu: On binlerce kişinin işine son verilecek

Alman otomotiv devi Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess'in Tesla ile elektrikli otomobil üretiminde artan rekabet nedeniyle 30 bin civarında ..
Şecaat arzederken sirkati ortaya çıktı
Siyaset

Şecaat arzederken sirkati ortaya çıktı

"Silah ruhsatı" yalanı elinde patlayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'dan cevap geldi. 4..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay