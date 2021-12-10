Analistler altın yatırımcılarını uyardı: Hazırlıklarınızı buna göre yapın!

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu hafta inişli çıkışlı bir seyir izleyen gram altın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 771 TL seviyesine kadar gerilemişti. Altının gramı salı günü düşüşe geçse de dün hafta başındaki seviyeye yeniden geri döndü. Cuma günü açıklanması beklenen ABD enflasyonunun yüksek çıkması halinde altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor. Altın fiyatları an itibariyle 787,2 TL'den işlem görüyor.

Analistler, tüm piyasanın ABD'de Cuma günü açıklanacak enflasyon verilerini beklediğini belirterek, “Altının kaderini enflasyon rakamları belirleyecek. Vatandaşlar hesabını bu duruma göre yapmaları gerekiyor. Eğer enflasyon verilerinde yükselme meydana gelirse, altın fiyatları da bu durumdan etkilenecek ve yukarı yöne gidecek” değerlendirmesine bulunuyorlar.

Altın fiyatları bu hafta içerisinde 780 lira altına gerilemesinin ardından dün yeniden yükselişe geçti. Cuma günü açıklanması beklenen ABD enflasyonunun yüksek çıkması halinde altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor. Altın fiyatları an itibariyle 787,2 TL'den işlem görüyor.

Yeniden yükseldi

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başladı. Saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 787,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.276 lira, Cumhuriyet altını da 5.009 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.784 dolardan alıcı buluyor.

Enflasyon verileri bekleniyor

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalması ile risk iştahının arttığını belirterek, ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verileri öncesinde altının ons fiyatındaki dalgalanmanın sürebileceğini kaydetti.

Bin 790 dolar direnç konumunda

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 ve 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu vurguladı.

İşte güncel altın fiyatları

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

782,68

782,80

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.784,93

1.785,27

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

5.009,16

5.103,88

YARIM ALTIN FİYATI

2.496,75

2.559,77

ZİYNET ALTINI FİYATI

5.009,16

5.103,88

ATA ALTIN FİYATI

5.177,25

5.308,49

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

431,07

511,16

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

704,73

731,98