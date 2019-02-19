ANALİG Hokey Türkiye grup birinciliği sona erdi

Mersin’in ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hokey Türkiye Grup Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Spor Genel Müdürlüğü, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı’nın 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 15-17 Şubat tarihleri arasında Mersin’de Türkiye geneli 10 il karma takımından 250 sporcunun katılımı ile düzenlenen ANALİG Hokey Türkiye Grup Birinciliği Toroslar 500 kişilik spor salonunda oynanan müsabakaların ardından tamamlandı. Spor Genel Müdürlüğü tarafından sporun tabana yaygınlaştırarak müsabakaların daha fazla çoğalması, yerel faaliyetler sonucu üst gruplara katılamayan yetenekli sporcuların spora kazandırılması, ulusal düzeyde sürdürülebilir yetenek takip sistemini oluşturarak çocukların kişiliklerini sporun eğitici fonksiyonunu kullanarak duygusal ve sosyal yöndenyetiştirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile hayata giren Anadolu Yıldızlar Ligi, Mersin’in ev sahipliğinde düzenlenen hokey Türkiye grup birinciliği müsabakaları sonunda 7-10 Mart 2019 tarihlerinde Amasya’da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonası için mücadele edecek il karma takımları belirlendi.

Müsabakalar sonunda bayanlarda Adana, Kırıkkale, Konya ve Denizli, erkeklerde ise Konya, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana il karma takımları 7-10 Mart 2019 tarihlerinde Amasya’da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Mersin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen grup birinciliği sonunda dereceye giren il karma takımlarına ödülleri Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Vedat Akyar ve Türkiye Hokey Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Mustafa Güven tarafından verildi.