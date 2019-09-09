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"Anaların eylemi Anadolu'nun umududur"

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı:- "Anaların eylemi, Anadolu’nun umududur. Asırlardır kardeşliğe, birliğe, beraberliğe vatan olan bu toprakların, yeniden sulha ve selamete ereceğinin muştucusudur"- "Diyarbakır'da eli öpülesi annelerin evlatlarını örgütten kurtarmaya yönelik başlattıkları direniş, terörle mücadelede bir dönüm noktasıdır"

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:46
"Anaların eylemi Anadolu'nun umududur"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, "Bu topraklarda yıllardır barış kavramını teröre perde olarak kullanan sözde aydın ve sanatçıların da maskesi ortaya çıkmıştır. Anaların eylemi, Anadolu’nun umududur. Asırlardır kardeşliğe, birliğe, beraberliğe vatan olan bu toprakların, yeniden sulha ve selamete ereceğinin muştucusudur." değerlendirmesinde bulundu.

TYB İstanbul Şubesinden, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakırlı annelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mahmut Bıyıklı, TYB İstanbul Şubesi olarak yaralı annelerin yanında oldukların belirtti.

Uzun yıllardır devam eden terör sorununun toplumda derin yaralar açtığını aktaran Bıyıklı, "Binlerce insanımızın katili olan PKK, kandan ve kaostan beslenmektedir. Bu örgüt tarafından başta özgürlük vaat edilen Kürt vatandaşlarımız, terörden en büyük zararı görmüş, yıllardır çetin bedeller ödemiş ve ödemeye devam etmektedir. Diyarbakır'da eli öpülesi annelerin evlatlarını örgütten kurtarmaya yönelik başlattıkları direniş, terörle mücadelede bir dönüm noktasıdır. Yıllardır halkımıza kan kusturanlara, 'Artık yeter' diyerek terörle mücadelede asil bir sayfa açmışlardır. Özellikle terör kapısı olarak gördükleri partinin kapısı önünde eylemlerini sürdürmeleri gayet manidardır." ifadelerini kullandı.

- "Sözde aydın ve sanatçıların da maskesi ortaya çıkmıştır"

Bıyıklı, evlatları kendilerinden çalınmış annelerin sesini yükseltmesinin bazı gerçeklerin açık şekilde anlaşılmasına büyük katkı sağladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu topraklarda yıllardır barış kavramını teröre perde olarak kullanan sözde aydın ve sanatçıların da maskesi ortaya çıkmıştır. Anaların eylemi, Anadolu’nun umududur. Asırlardır kardeşliğe, birliğe, beraberliğe vatan olan bu toprakların, yeniden sulha ve selamete ereceğinin muştucusudur. Sadece Doğu’daki anaların değil, Türkiye’deki bütün anaların kalbi kendileriyle atmaktadır. Bu vesileyle hain terör örgütüne karşı haysiyetli bir mücadele sergileyen, ciğerleri dağlanmış yiğit anaların kutlu direnişini saygıyla selamlıyor, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi olarak her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz."

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:46
  1. TYB İstanbul Şubesi

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