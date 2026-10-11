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Spor Anadolu'nun gururu Çorum FK'dan Gaziantep'te futbol dersi! Kırmızı-siyahlılar deplasmanda fırtına gibi esti!
Spor

Anadolu'nun gururu Çorum FK'dan Gaziantep'te futbol dersi! Kırmızı-siyahlılar deplasmanda fırtına gibi esti!

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Anadolu'nun gururu Çorum FK'dan Gaziantep'te futbol dersi! Kırmızı-siyahlılar deplasmanda fırtına gibi esti!

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk olan Anadolu'nun dik duruşlu ekibi Çorum FK, sergilediği muazzam oyunla sahadan 3-0'lık net ve rahat bir galibiyetle ayrıldı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada rakibine göz açtırmayan Çorum temsilcisi, söke söke aldığı bu kritik 3 puanla ligdeki puanını 10'a yükselterek üst sıralara doğru kararlı yürüyüşünü sürdürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çorum FK ile kozlarını paylaştı.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçta Gürcan Hasova düdük çaldı.

Çorum FK, Gaziantep FK deplasmanından 3-0 galip ayrıldı.

Çorum FK'nın gollerini 37. dakikada Cengiz Ünder, 60. dakikada Alexandros Kyziridis ve 83. dakikada Markus Karlsbakk kaydetti.

Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 10'a yükseltti.

Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.

 

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan kullandığı sert vuruşta top, kaleci Tobiasz'da kaldı.

31. dakikada Kozlowski'nin soldan ortasında savunmanın uzaklaştırdığı topa bekletmeden vuran Sorescu'nun şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

37. dakikada Arca Çorum FK öne geçti. Kyziridis'in savunmanın arkasına gönderdiği top, savunma oyuncularından sekerek Diomande'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun topuk pasında topla buluşan Cengiz Ünder'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Çorum FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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