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Anadolu’nun en etkili 50 iş adamı arasında Konya’dan üç sanayici

Ekonomist Dergisi, ‘Anadolu’nun En Etkili 50 İş İnsanı’ Araştırması 2019 sonuçlarını açıkladı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:57
Anadolu’nun en etkili 50 iş adamı arasında Konya’dan üç sanayici

Ekonomist Dergisi, ‘Anadolu’nun En Etkili 50 İş İnsanı’ Araştırması 2019 sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre ‘Anadolu’nun En Etkili 50 İş İnsanı’ arasında Konya’dan üç sanayici yer aldı.


Ekonomist Dergisi tarafından her yıl yapılan ‘Anadolu’nun En Etkili 50 İş İnsanı’ araştırmasında, Anadolu’ya yön veren, bölge ekonomisine güç katan isimler yer alıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir haricindeki tüm Anadolu şehirlerinin dahil edildiği çalışmada, son dönemde Türk sanayisine katkılarıyla adından sıkça söz ettiren Konya’dan üç önemli sanayici yer aldı. Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil ve Tosunoğulları Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tosunoğlu, ‘Anadolu’nun En Etkili 50 İş İnsanı’ arasında seçildi. Araştırmada, bu isimlerin iş dünyasındaki etkilerinin yanı sıra, sosyal hayatta ve sivil toplum kuruluşlarındaki girişimleri de baz alınıyor.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:57
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